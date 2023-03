Australia. Jadowity wąż schował się pod kanapą. "Ciekawość, szukanie pożywienia" [WIDEO]

Do niebezpiecznej sytuacji doszło na początku marca w australijskim Cedar Vale w stanie Queensland. Mieszkańcy jednego z tamtejszych domów odkryli w swoim salonie jadowitego węża. Zauważywszy powrót domowników, zwierzę zaczęło niespokojnie pełzać po pokoju, by ostatecznie schować się w sofie. Na pomoc wezwano specjalistę.

Australia. Jadowity wąż ukrył się w sofie

Zgłoszenie o wężu przebywającym w salonie australijskiej rodziny przyjął Ozzie Lawrence z firmy OzCapture Snake Relocations. Nagrania i zdjęcia dokumentujące całą akcję schwytania zwierzęcia opublikował na Facebookowym profilu firmy.

- Musiałem przeszukać cały salon. Klienci twierdzili, że schował się pod sofą. W końcu znalazłem go z tyłu podwójnej kanapy - relacjonował łapacz węży w rozmowie z "Newsweekiem".

Jak podkreślił mężczyzna, jadowity wąż zaczął niespokojnie krążyć po mieszkaniu dopiero wtedy, gdy osoba go nagrywająca wykonała kilka gwałtowniejszych ruchów. Zwierzę znalazło wtedy schronienie w metalowym stelażu sofy. Zdaniem Lawrence'a procedura schwytania gada przebiegła bardzo spokojnie. Dzień nie był gorący, więc zwierzę nie miało wiele energii, nie próbowało go też atakować. Schwytany wąż został bezpiecznie wywieziony z daleka od siedzib ludzkich.

Australia. Jadowity wąż w kanapie. Dostał się do mieszkania przez uchylone drzwi

Jak poinformował Lawrence, nieproszony gość australijskiej rodziny mierzył około 140 cm długości. Do domu miał dostać się przez dziurę w moskitierze i uchylone szklane drzwi prowadzące do salonu. Zwierzę najprawdopodobniej szukało pożywienia w drewnie, które właściciele przechowują przy drzwiach. - To po prostu ich naturalne zachowanie i ciekawość, szukanie pożywienia - przyznał łapacz węży.

