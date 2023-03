Minister obrony Słowacji: "Polska zgadza się na wspólne przekazanie MiG-ów". Nawiązuje do Dudy

Jaroslav Nad' odwołał się również do wypowiedzi prezydenta Andrzeja Dudy. W wywiadzie dla stacji CNN polski prezydent powiedział, że Polska jest gotowa przekazać Ukrainie swoje myśliwce MiG-29 w ramach międzynarodowej koalicji. - Ta pozostała część MiG-ów-29, które mamy w Polsce i które służą teraz w naszych siłach powietrznych, jesteśmy gotowi, by dostarczyć te samoloty i jestem pewien, że Ukraina byłaby gotowa, by natychmiast ich użyć - powiedział Andrzej Duda w amerykańskiej stacji.

Czy zdymisjonowany, lecz pozostający u władzy rząd może podejmować decyzje ws. MiG-ów?

Szef słowackiego resortu obrony dodał, że nadszedł czas na podjęcie decyzji. "Na Ukrainie umierają ludzie, a my możemy im realnie pomóc. Nie ma miejsca na słowackie politykierstwo. Jest to nieludzkie i nieodpowiedzialne" - napisał Jaroslav Nad'.

Ministerstwo obrony informowało wcześniej, że jest gotowe oddać Ukrainie dziesięć myśliwców, których słowacka armia nie używa od września ubiegłego roku. Sprawa MiG-ów wywołuje jednak na Słowacji kontrowersje. Część opozycji sprzeciwia się wojskowej pomocy dla Ukrainy. Wątpliwości dotyczą też tego, czy zdymisjonowany, lecz pozostający u władzy do przedterminowych wyborów rząd, może zgodnie z konstytucją podjąć decyzję w sprawie przekazania samolotów.