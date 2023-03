Zacięte walki Rosji z Ukrainą trwają nadal. Bitwa pod Bachmutem okazała nieść ze sobą stratę dla ukraińskiego batalionu. Poległ jeden z najmłodszych bohaterów Ukrainy.

Ukraińscy żołnierze uczcili pamięć po poległym dowódcy

We wtorek ukraiński batalion "Wilki da Vinci" stracił swojego dowódcę. 27-letni Dmytro Kotsiubajło, który nosił pseudonim "Da Vinci", zginął w walkach pod Bachmutem. Niepodległości Ukrainy bronił od 2014 roku. W listopadzie 2021 roku otrzymał tytuł Bohatera Ukrainy wraz z odznaczeniem Orderu Złotej Gwiazdy za osobistą odwagę wykazaną w obronie suwerenności państwa. Mężczyzna wrócił ostatnio na front po trzech miesiącach rehabilitacji. W sieci pojawiły się zdjęcia, na których żołnierze podpisują pociski, pisząc na nich "Chwała Bohaterowi" - jak cytuje Ukraińska Prawda.



"'Wilki Da Vinci' podgryzają gardła wroga ogniem artyleryjskim na podejściach do Bachmutu dla swojego przywódcy. Nikt nie uniknie sprawiedliwej zemsty. Chwała Ukrainie!" - brzmi podpis we wpisie na Facebooku. Na dołączonych zdjęciach widać, jak żołnierze podpisują pociski.

Do straty odniósł się prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który w wieczornym orędziu 7 marca zwrócił się do narodu.

- Dziś w bitwie zginął "Da Vinci", bohater Ukrainy, ochotnik, człowiek-symbol, człowiek-odwaga, Dmitro Kotsiubajło - mówił we wtorek Zełenski, jak cytowała Ukraińska Prawda. - Zginął w bitwie pod Bachmutem, w bitwie o Ukrainę. Od 2014 roku broni naszej niepodległości, godności naszego narodu. Jeden z najmłodszych bohaterów Ukrainy. Jeden z tych, których osobista historia, charakter, odwaga na zawsze stały się historią, charakterem i odwagą Ukrainy - podkreślał prezydent. Kotsiubajło zostanie pochowany w Kijowie 10 marca.

Bachmut jest strategicznymi drzwiami do innych ukraińskich miast

Prezydent Ukrainy w wywiadzie dla CNN ostrzegł, że rosyjskie wojska będą miały "otwartą drogę" do zdobycia kluczowych miast we wschodniej Ukrainie, jeśli przejmą kontrolę nad Bachmutem. Zdaniem Zełenskiego rosyjscy żołnierze po takim zwycięstwie mogliby jechać dalej do Kramatorska czy do Słowiańska. Dodatkowo taka sytuacja mogłaby zmobilizować rosyjskie społeczeństwo, stwarzając przekonanie o potędze ich armii.

