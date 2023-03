Wojna w Ukrainie. Amerykański wywiad: Rosja stanie się w większym stopniu zależna od broni jądrowej

Biuro dyrektorki Wywiadu Narodowego USA opublikowało analizę dotyczącą zagrożeń na świecie. Obszerny fragment dotyczy Rosji i jej agresji na Ukrainę.

"Rosja prawdopodobnie nie chce bezpośredniego konfliktu zbrojnego z siłami USA i NATO, ale istnieje potencjał, aby do tego doszło. Rosyjscy przywódcy dotychczas unikali podejmowania działań, które poszerzyłyby konflikt poza granice Ukrainy, ale ryzyko eskalacji pozostaje znaczne" - napisano w raporcie. Według amerykańskiego wywiadu atak na Ukrainę zmniejszył prawdopodobieństwo interwencji wojskowej Moskwy w innych krajach postsowieckich.

W raporcie stwierdzono, że trwająca od 24 lutego ubiegłego roku wojna osłabiła "powietrzne i lądowe zdolności konwencjonalne Moskwy i zwiększyła zależność od broni nuklearnej". Podkreślono, że rosyjskim siłom będą potrzebne lata, aby odbudować się po stratach, których doświadczyły w Ukrainie. Wobec tego, jak napisano, "Rosja stanie się zależna od broni jądrowej, cybernetyki i przestrzeni kosmicznej".

Wywiad przypomina, że późnym latem ubiegłego roku w wyniku porażek w Ukrainie Władimir Putin publicznie ostrzegał, że Rosja jest gotowa użyć broni jądrowej do obrony Rosji. "Moskwa nadal rozwija rakiety dalekiego zasięgu, które są zdolne do przenoszenia broni jądrowej" - czytamy. Ma to zdaniem rosyjskich władz, jak podkreślono w raporcie, dawać możliwość odstraszania przeciwników.

Dyrektorka Wywiadu Narodowego USA Avril Haines swoje oceny wywiadowcze przedstawiła także w środę podczas przesłuchań w amerykańskim Senacie. Podkreśliła, że władze na Kremlu wierzą w militarne zwycięstwo na Ukrainie.

Avril Haines: Putin najprawdopodobniej kalkuluje, że czas działa na jego korzyść

Dyrektorka Wywiadu Narodowego powiedziała, że choć Rosja czyni stopniowe postępy w rejonie Bachmutu, to jej siły zbrojne borykają się z dużymi stratami, brakami kadrowymi, niedoborem amunicji, niskim morale i dysfunkcją dowództwa. - Nie przewidujemy, aby rosyjska armia odzyskała w tym roku wystarczająco dużo sił, aby dokonać większych zdobyczy terytorialnych, ale Władimir Putin najprawdopodobniej kalkuluje, że czas działa na jego korzyść - mówiła Avril Haines. Dodała, że Ukraina również stoi przed wieloma wyzwaniami, a sukces wiosennej ofensywy będzie zależeć od wielu czynników. W ocenie służb wywiadowczych USA, nuklearne groźby Rosji mają na celu odstraszenie Zachodu od udzielenia Ukrainie dodatkowego wsparcia. - Prawdopodobnie Władimir Putin nadal jest przekonany, że Rosja może ostatecznie militarnie pokonać Ukrainę, i chce zapobiec temu, by wsparcie Zachodu przechyliło szalę i wymusiło konflikt z NATO - dodała dyrektor Wywiadu Narodowego USA. Oceniła przy tym, że inwazja na Ukrainę osłabiła Rosję i jeszcze bardziej uzależniła ją od Chin