Niezależny rosyjski dziennikarz Roman Badanin przeprowadził śledztwo, w którym zajął się "wystawnym życiem Władimira Putina". W rozmowie z CNN udostępnił nigdy niepublikowane zdjęcia willi, która należy do Aliny Kabajewej, domniemanej kochanki rosyjskiego dyktatora. Z informacji dostarczonych przez portal Projekt wynika, że była gimnastyczka mieszka w posiadłości, której wartość oszacowano na 120 mln dolarów. Co znajduje się w rezydencji Kabajewej?

Bajeczna posiadłość "kochanki Putina". Własne molo i prywatna linia kolejowa

Rezydencja Aliny Kabajewej. Jak mieszka domniemana kochanka Władimira Putina?

Na nagraniu udostępnionym przez CNN widać, że Kabajewa ma do swojej dyspozycji dom, w którym znajduje się kilkadziesiąt pokoi, baseny, a nawet prywatne kino. Niemal każdy element w rezydencji pokryty jest złotem. Wokół rezydencji znajduje się lądowisko dla helikopterów oraz prywatne molo. Ponadto do domu prowadzi prywatna trasa kolejowa, którą Putin ma docierać do kochanki. Co ciekawe, nieruchomość znajduje się w Soczi, w rejonie wałdajskim, gdzie rezydencję ma także sam prezydent Rosji oraz jego świta.

Dom położony jest na działce liczącej 2600 metrów kwadratowych. Ze względu na dzieci wokół rezydencji zbudowano też plac zabaw.

- Mamy 70-letniego mężczyznę, który ma młodszą partnerkę i małe dzieci. Ten facet kocha złoto, gustowne życie, kocha przepych, uwielbia tak żyć. Mówi się, że Putin doprowadzi do wojny atomowej. Nie wierzę w to, bo wtedy to wszystko by stracił - powiedział Roman Badanin w rozmowie z CNN.

Jak wyjaśnił, Putin i Kabajewa znają się co najmniej od 2007 roku. To wtedy Ludmiła Putina rozwiodła się z prezydentem Rosji. Nieoficjalnie powodem miał być właśnie romans z Kabajewą. Według rosyjskich dziennikarzy śledczych Putin ma mieć z byłą gimnastyczką co najmniej dwójkę dzieci - synów. Jeden z nich miał urodzić się w 2015 roku w Szwajcarii, a kolejny w 2019 roku w Moskwie. O miejscu porodu miał decydować Putin.

