Czechy. Skradziono konia należącego do Ramzana Kadyrowa. "Smutna wizytówka czeskich władz"

W Czechach skradziono Zazou - 16-letniego konia pełnej krwi angielskiej, wartego ok. 20 tysięcy dolarów. Zwierzę należało do Ramzana Kadyrowa, czeczeńskiego przywódcy, który w związku z wojną w Ukrainie jest objęty zachodnimi sankcjami. Spór, jaki Kadyrow toczy z władzami Czech o konie należące do Czeczena, trwa już kilka lat.

