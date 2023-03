Putin złożył życzenia z okazji Dnia Kobiet. "W Rosji to święto ma wyjątkowe znaczenie"

Władimir Putin zamieścił w sieci życzenia z okazji Dnia Kobiet. - Wiele krajów obchodzi to święto, ale w Rosji zawsze miało ono wyjątkowe znaczenie - pełne ciepła i życzliwości - bo cześć i szacunek do kobiet i macierzyństwa jest bezwarunkową wartością, przekazujemy to z pokolenia na pokolenie - mówi na nagraniu.

REKLAMA

Po wstępie, w którym mówi o tym, że dziś wszyscy obsypują wyrazami miłości matki, babcie, siostry, żony, córki i dziewczyny, Putin mówi o "ciężarze, który niosą kobiety". - Zdajemy sobie sprawę z tego, jak wiele w naszym życiu zależy od waszej ciężkiej pracy i wielkoduszności, ile wysiłku wkładacie w opiekę nad dziećmi i zapewnienie miłości, pociechy i zgody w naszych rodzinach - stwierdza.

Więcej informacji ze świata znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Putin: Rosjanki pomagają bohaterom poczuć się jak w domu

Następnie Władimir Putin przechodzi do życzeń związanych z agresją Rosji na Ukrainę:

Dziś chciałbym wyrazić uznanie dla żołnierek, które wybrały najważniejszą misję - obronę ojczyzny. Kobiety w mundurach, sanitariuszki, pielęgniarki, które ryzykują własne życie, by ratować rannych. Wasza odwaga, determinacja i męstwo zadziwiają nawet najbardziej zatwardziałych wojaków

- W trudnych chwilach, w czasach próby, ciepło kobiecego serca zawsze zmienia się w potężną siłę, która wskazuje słuszny i konieczny kierunek. Tak się właśnie dzieje obecnie. Wiem, jak szczerze i bezinteresownie wspieracie naszych żołnierzy i oficerów - bliskich i zupełnie sobie obcych, zarówno ciepłym słowem, jak i dobrymi uczynkami. Piszecie listy i wysyłacie paczki, których potrzebują, szyjecie siatki maskujące i pełnicie wolontariat w szpitalach, by opiekować się każdym żołnierzem jak własnym synem - mówi dalej Putin.

Przywódca Rosji stwierdza również, że kobiety "pomagają bohaterom poczuć się jak w domu, mimo dzielących ich odległości". - Wasze współczucie i miłosierdzie mogą zdziałać cuda i tak się dzieje - dodał.

Sytuacja na froncie. Zaciekłe ataki na Bachmut

Sztab Generalny Ukrainy informuje, że w ciągu ostatniej doby siły rosyjskie starały się przełamać pozycje ukraińskie na wschodzie i południu kraju. Najcięższe walki toczą się nadal pod Kupianskiem w obwodzie charkowskim, koło Limanskiego w obwodzie odeskim, a także pod Bachmutem, Awdijiwką i Szachtarskiem w obwodzie donieckim. W tych okolicach ukraińscy żołnierze odparli ponad 100 ataków Rosjan. Nieprzyjaciel przeprowadził ponad 60 ostrzałów z artylerii rakietowej, 24 bombardowania lotnicze, używał też rakiet kierowanych i dronów.

Szczególnie zaciekle Rosjanie szturmują Bachmut. Mimo znacznych strat przeprowadzili wczoraj ponad 30 ataków. Miasto i okoliczne punkty oporu są nieustannie ostrzeliwane. Ponad 20 razy Rosjanie szturmowali Awdijiwkę i Szachtarskie w Zagłębiu Donieckim. Nie posunęli się jednak naprzód. Nieco spokojniej jest na Zaporożu, gdzie przeciwnik przeszedł do obrony i prowadzi jedynie silny ostrzał pozycji ukraińskich.

Sztab Generalny informuje, że w tym rejonie Rosjanie rozpoczęli akcję konfiskowania zboża. W miejscowości Uljaniwka rosyjscy żołnierze zabierają producentom ziarno i zwożą je do wielkiego hangaru. Twierdzą, że rosyjska administracja okupacyjna zarządziła "zakup zboża po niższej cenie".

W ciągu ostatniej doby ukraińskie lotnictwo wykonało 7 nalotów na pozycje rosyjskie, niszcząc 5 zgrupowań żołnierzy i sprzętu, 3 magazyny paliwa oraz kompleks radiolokacyjny.