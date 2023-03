26 lutego doszło do wybuchów na lotnisku w Maczuliszczach pod Mińskiem, w którym miał zostać uszkodzony białoruski samolot wczesnego ostrzegania A-50. Władze początkowo nie komentowały doniesień, później nazwały je fałszywymi. 7 marca białoruska agencja prasowa BiełTA opublikowała nagranie z przesłuchania rzekomego "ukraińskiego dywersanta", który twierdzi, że brał udział w zniszczeniu rosyjskiego samolotu. MSZ Ukrainy zaprzeczyło jednak, by kraj miał coś wspólnego z akcją.

"Ukraiński dywersant" aresztowany przez białoruskie służby. Kijów zaprzecza doniesieniom o udziale w akcji

Zastępca szefa Biura Śledczego Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego (KGB) Konstantin Bychek w rozmowie z dziennikarzami stwierdził, że "w wyniku działań kontrwywiadowczych KGB dowiedziało się, że w organizację zamachu terrorystycznego bezpośrednio zaangażowani byli agenci i wysocy rangą funkcjonariusze służby bezpieczeństwa Ukrainy SBU". - Odkryliśmy system wykorzystywany przez ukraińskie agencje wywiadowcze do rekrutowania własnych obywateli do popełniania aktów terroryzmu w obcych krajach - stwierdził.

Według agencji BiełTA 29-letni mężczyzna wjechał do Białorusi, posługując się rosyjskim paszportem, a do ataku na rosyjski samolot wykorzystał dwa drony.

Co z rosyjskim samolotem A-50? Dziennikarka przeprowadziła prowokację

Jak podaje Ukrinform, mężczyzna ma pochodzić z miejscowości Krzywy Róg znajdującej się w środkowej Ukrainie. - Służba Bezpieczeństwa Ukrainy, kierownictwo CIA... Opracowanie operacji przeciwko Republice Białorusi. Szkolono terrorystę. Jest Rosjaninem, ma rosyjski paszport, ukraiński paszport. Urodził się w Krzywym Rogu, mieszkał na Krymie. Krewni w Austrii, niektórzy pozostali w Kijowie. Podobno został zwerbowany przez ukraińskie tajne służby w 2014 roku. Specjalista IT lub dobrze zorientowany w technologiach IT. Przygotowywał się do przeprowadzenia aktów terrorystycznych - mówił o zatrzymanym Alaksandr Łukaszenka, jak cytuje ukraińska agencja.

Ukraińska Służba Bezpieczeństwa odmówiła komentowania wypowiedzi samozwańczego prezydenta Białorusi - pisze Ukraińska Prawda. - Kategorycznie odrzucamy insynuacje Alaksandra Łukaszenki dotyczące zaangażowania strony ukraińskiej w wydarzenia na lotnisku w Maczuliszczach - podkreślił natomiast Oleg Nikolenko, rzecznik ukraińskiego MSZ, dodając, że to kolejna forma uzasadnienia działań dla agresji Rosji na Ukrainę.



Eksplozje na lotnisku pod Mińskiem poprzedził lot zwiadowczy [WIDEO]

Białoruska agencja opublikowała nagranie z przesłuchania. Jego autentyczność budzi wątpliwości

Wideo opublikowane przez białoruską, państwową agencję prasową BiełTA ma rzekomo przedstawiać przesłuchanie "ukraińskiego dywersanta". Uwieczniony na nagraniu mężczyzna w średnim wieku jest nagi od pasa w górę, a ułożenie jego rąk wskazuje na to, że są skrępowane za plecami. Przedstawia się jako Nikołaj Władimirowicz Szwec i spokojnie udziela odpowiedzi na pytania, zadawane przez funkcjonariusza białoruskich służb. Potwierdza on, że jest obywatelem Ukrainy, a na terytorium Białorusi miał dostać się poprzez Rosję. Twierdzi również, że brał udział w zniszczeniu rosyjskiego samolotu pod Mińskiem przy użyciu dronów. Przyznał także, że pracował z Służbą Bezpieczeństwa Ukrainy. Autentyczność nagrania nie została potwierdzona, a postawa przesłuchiwanego mężczyzny budzi wątpliwości.