"The Guardian": Straty Rosji pod Bachmutem wynoszą ok. 20 do 30 tys. żołnierzy

Brytyjski wywiad informuje, że w ciągu weekendu wojska ukraińskie ustabilizowały swoje pozycje obronne w Bachmucie. Powstrzymało to rosyjską ofensywę na północ od tego miasta.

Jednocześnie zniszczenie przez Rosjan ważnego mostu nad przepływającą przez miasto rzeką utrudnia dostawy sprzętu i amunicji siłom ukraińskim. Również Rosjanie mają kłopoty z zaopatrzeniem, co miało wywołać konflikt między oddziałami regularnej armii a jednostkami tak zwanej "Grupy Wagnera", biorącymi udział w oblężeniu Bachmutu.

Według Brytyjczyków bitwa o, leżące na północ od stolicy obwodu Doniecka, miasto poważnie nadwyrężyła zarówno siły ukraińskie, jak i wojska Federacji Rosyjskiej.

"The Guardian": Straty Rosjan wynoszą ok. 20 do 30 tys. zabitych żołnierzy

"The Guardian" informuje, że rosyjskie straty podczas bitwy o miasto Bachmut na wschodzie Ukrainy wynoszą już od 20 do 30 tys. zabitych i ciężko rannych żołnierzy, przy czym stosunek liczby poległych do rannych jest prawdopodobnie większy niż 1:3. Dziennikarz brytyjskiego dziennika Dan Sabbagh podkreśla, że nie ma żadnych wiarygodnych danych na temat strat po stronie ukraińskiej, ale są one z pewnością mniejsze.

"Trudno to ocenić w tym piekle na Ziemi, lecz mówi się, że na pięciu lub więcej zabitych najeźdźców może przypadać jeden żołnierz z Ukrainy" - zaznacza, powołując się na oficjeli z państw zachodnich.

CNN: Rosjanie ponoszą pięciokrotnie więcej strat

Także CNN podkreśla, że straty w walce o Bachmut są poważne po obu stronach konfliktu. Z danych zachodnich służb wywiadowczych wynika jednak, że Rosjanie ponoszą pięciokrotnie więcej strat od Ukraińców. Informację tę amerykańskiej stacji miał przekazać anonimowy urzędnik z NATO.

Z kolei amerykański Instytut Studiów nad Wojną w najnowszym raporcie przekazał, że Rosjanie co prawda osiągnęli pewne "zdobycze terytorialne" w Bachmucie, ale nie okrążyli miasta ani nie zmusili wojsk Ukrainy do wycofania się. Krwawa walka o Bachmut nabrała strategicznego znaczenia, dlatego Kijów w niedzielę nie wycofał z miasta ukraińskich żołnierzy i nie robi tego do tej pory.

Rosyjscy blogerzy, powołując się na doniesienia rosyjskich żołnierzy, mieli przekazać, że Ukraińcy przeszli do kontrataku. Dotyczy to zwłaszcza linii Bohdaniwka-Iwaniwske oraz Kostiantyniwka-Czasiw Jar-Bachmut.

Sama bitwa pod Bachmutem może najbardziej zaszkodzić najemnikom z grupy Wagnera. W rejon ten wysłane zostały bowiem najskuteczniejsze jednostki oraz członkowie elitarnych jednostek powietrznodesantowych.

W ocenie analityków ISW walka w tym regionie stała się problematyczna także dla Jewgienija Prigożyna, który obawia się wyczerpania swoich oddziałów. W niedzielę i poniedziałek wydał on oświadczenia, w których sugeruje, że rosyjskie Ministerstwo Obrony prowadzi bitwę "do ostatniego żołnierza" i chce w ten sposób zniszczyć grupę Wagnera.