Hannah to młoda mieszkanka Manheim (Niemcy), która bardzo aktywnie udziela się w mediach społecznościowych, m.in. na TikToku. Głównym bohaterem publikowanych filmików jest jej pies - rottweiler o imieniu Buddy. Nie inaczej było tym razem.

REKLAMA

Włochy. W pobliżu Rzymu zderzyły się dwa samoloty. Nie żyją piloci

Niemcy. Dostała zdjęcie z fotoradaru. Uchwyciło nie tylko kierowczynię

Hannah podczas jednej z podróży samochodem ze swoim pupilem przekroczyła prędkość, co zostało uwiecznione na fotoradarze. Kobieta otrzymała mandat razem z dołączonym zdjęciem. Na fotografii - jak się okazało - złapano też psa, który z tylnego siedzenia przecisnął głowę na przedni fotel i przyglądał się temu, co działo się na drodze.

Więcej informacji z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Internauci zachwyceni zdjęciem rottweilera. "Najlepsze, co dziś zobaczyłam"

Choć konto młodej kobiety do tej pory nie cieszyło się wielką popularnością, nagranie z psem uwiecznionym na zdjęciu z fotoradaru zostało obejrzane już ponad dwa miliony razy, polubiło je natomiast ponad pół miliona osób. Pod filmem roi się od komentarzy rozbawionych internautów:

Świetne!

Też chcę takie zdjęcie!

Najlepsze, co dziś zobaczyłam

Demon szepcze jej do ucha: jedź szybciej

Panie władzo, to demon zmusił mnie do przekroczenia prędkości, przysięgam!

- czytamy w komentarzach.

Zobacz wideo Świebodzin. Pościg policji za pijanym kierowcą

Przypomnijmy, przekraczanie dozwolonej prędkości, to zachowanie nieodpowiedzialne i wiąże się nie tylko z możliwością ukarania przez policję. Jest to świadome narażanie innych uczestników ruchu drogowego na niebezpieczeństwo utraty zdrowia, a nawet życia. Policja regularnie przypomina o stosowaniu się do przepisów ruchu drogowego, odpowiedzialność oraz rozsądek.

Świebodzin. Pijany 19-latek miał staranować policyjny radiowóz