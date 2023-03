Walka o Bachmut. "Straty Rosji są pięć razy większe", Ukraińcy w kontrataku

Rosjanie próbują zdobyć Bachmut od sierpnia 2022 roku. Obecnie w mieście toczą się najcięższe i najbardziej krwawe działania wojenne. Kijów utrzymuje, że pomimo coraz trudniejszej sytuacji, większość Bachmutu pozostaje pod kontrolą ukraińskiej armii. - Nasi obrońcy zadali znaczące straty wrogowi, zniszczyli dużą liczbę pojazdów, zmusili do walki najlepsze jednostki szturmowe Wagnera i zmniejszyli potencjał ofensywny wroga - przekazał dowódca sił lądowych Ukrainy generał Oleksandr Syrskyi.

Krwawa walka o Bachmut. Informator z NATO twierdzi, że na jednego zmarłego Ukraińca przypada pięciu zmarłych Rosjan

CNN podkreśla, że straty w walce o Bachmut są poważne po obu stronach konfliktu. Z danych zachodnich służb wywiadowczych wynika jednak, że Rosjanie ponoszą pięciokrotnie więcej strat od Ukraińców. Informację tę amerykańskiemu dziennikowi miał przekazać anonimowy urzędnik z NATO.

Z kolei amerykański Instytut Studiów nad Wojną w najnowszym raporcie przekazał, że Rosjanie co prawda osiągnęli pewne "zdobycze terytorialne" w Bachmucie, ale nie okrążyli miasta ani nie zmusili wojsk Ukrainy do wycofania się. Krwawa walka o Bachmut nabrała strategicznego znaczenia, dlatego Kijów w niedzielę nie wycofał z miasta ukraińskich żołnierzy i nie robi tego do tej pory.

"Zdobycie Bachmutu jest konieczne, ale niewystarczające dla dalszych rosyjskich postępów w obwodzie donieckim, a siły rosyjskie w walce o miasto poniosły już tak ciężkie straty, że ich atak najprawdopodobniej zakończy się po zabezpieczeniu (miasta), jeśli nie wcześniej. Utrata Bachmutu nie jest zatem dla Ukrainy poważnym problemem operacyjnym lub strategicznym" - ocenia ISW.

Żołnierz pokazuje starcia na minimalnym dystansie

Rosyjscy blogerzy, powołując się na doniesienia rosyjskich żołnierzy, mieli przekazać, że Ukraińcy przeszli do kontrataku. Dotyczy to zwłaszcza linii Bohdaniwka-Iwaniwske oraz Kostiantyniwka-Czasiw Jar-Bachmut.

Sama bitwa pod Bachmutem może najbardziej zaszkodzić najemnikom z grupy Wagnera. W rejon ten wysłane zostały bowiem najskuteczniejsze jednostki oraz członkowie elitarnych jednostek powietrznodesantowych. W ocenie analityków ISW walka w tym regionie stała się problematyczna także dla Jewgienija Prigożyna, który obawia się wyczerpania swoich oddziałów. W niedzielę i poniedziałek wydał on oświadczenia, w których sugeruje, że rosyjskie Ministerstwo Obrony prowadzi bitwę "do ostatniego żołnierza" i chce w ten sposób zniszczyć grupę Wagnera.

"Sytuacja w Bachmucie to piekło". Rosjanie próbują okrążyć miasto