Spuchnięty Kadyrow z urządzeniem na palcu. Jego problemy zdrowotne to "nie są zwykłe plotki"?

W ostatnim czasie pojawiły się informacje o złym stanie zdrowia Ramzana Kadyrowa. Chociaż wyraźnie zadowolony przywódca Czeczenii spotkał się ostatnio z przewodniczącym separatystów z Doniecka, to na jego palcu widać jest tajemnicze urządzenie. "Jeśli jest on zmuszony do ciągłego noszenia tego przyrządu, to informacje o jego problemach zdrowotnych nie są zwykłymi plotkami" - uważa doradca ukraińskiego MSW Anton Heraszczenko.

