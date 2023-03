Szef Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn wpadł na nowy sposób na pozyskanie sił bojowych, mierząc się z kryzysem, wynikającym ze sporu z rosyjskim rządem. Jak poinformowali dziennikarze "The Moscow Times", firma wojskowa zaczęła werbować pacjentów przychodni neuropsychiatrycznych.

Grupa Wagnera rekrutuje. Pacjenci psychiatryczni mogą podjąć się służby wojskowej w Rosji

Ogłoszenie mówiące, że do przyjęcia do służby w "Wagnerze" nie jest potrzebne zaświadczenie od psychiatry, zostało opublikowane w mediach społecznościowych grupy. Korespondent "The Moscow Times" postanowił to sprawdzić, przeprowadzając prowokację. Zadzwonił na infolinię Wagnera, zgłaszając swoją chęć do podjęcia służby i powiedział, że jest leczony w ambulatorium psychoneurologicznym z powodu załamania nerwowego. W odpowiedzi otrzymał formalną instrukcję z wymaganiami dla rekrutów, z której wynika, że do grupy Wagnera nie przyjmują osób "chorych na ciężkie choroby, przeszkadzające w wykonywaniu zadań, narkomanów, a także tych, którzy wyzdrowieli z wirusowego zapalenia wątroby typu B, C" - cytuje "The Moscow Times".

Jednak nie są wymagane żadne zaświadczenia, a te same instrukcje informują, że wykonywane są jedynie szybkie badania krwi oraz badanie moczu na obecność narkotyków. Rekruterzy wyjaśniają ten spadek wymagań dla kandydatów do wojska chęcią "pozbycia się niepotrzebnej biurokracji".



Kryzys grupy Wagnera i spór z rosyjskim rządem

Grupa Wagnera przeżywa obecnie kryzys związany z liczebnością armii, ponieważ w lutym wstrzymano rekrutację najemników w więzieniach i koloniach. Teraz werbowaniem jeńców na wojnę w Ukrainie zajmuje się wyłącznie Ministerstwo Obrony. Ponadto Jewgienij Prigożyn rzuca oskarżenia w kierunku rosyjskiego rządu o celowe pozbawianie go amunicji oraz przekierowanie rezerwistów, którzy mieli zostać wysłani do Bachmutu.