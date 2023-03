W czwartek 2 marca grupa ok. 40-50 żołnierzy przedostała się z Ukrainy do graniczącego z nią obwodu briańskiego w Rosji. Do incydentu przyznał się Rosyjski Korpus Ochotniczy (RDK), czyli grupa paramilitarna, która wspiera Ukrainę w czasie rosyjskiej agresji.

- Przygotowania do akcji na terenie Rosji trwały przez kilka miesięcy: planowanie i podział obowiązków. Sama akcja w obwodzie briańskim zajęła nam pół dnia: podjazd do wiosek, podbicie ich i wycofanie się - opowiedział na antenie Polsat News Kiriłł ps. "Solar", żołnierz RDK. To właśnie jego widać na jednym z nagrań z akcji, które opublikowano w sieci (Kiriłł stoi po lewej stronie):

Żołnierz Rosyjskiego Korpusu Ochotniczego: Bronimy naszego domu, to nasz obowiązek

"Solar" podkreślił w wywiadzie, że Rosyjski Korpus Ochotniczy to "całkowicie oficjalna jednostka podporządkowana Ministerstwu Obrony Ukrainy". - Można powiedzieć, że kręgosłup korpusu składa się z Rosjan, którzy już wcześniej mieszkali w Ukrainie, wielu z nich uważa ją za swój dom - mówił. - Gdy zaczęła się pełnoskalowa inwazja, uznaliśmy, że naszym obowiązkiem jest bronić domu. Nikt nas nie namawiał, by chwytać za broń - zaznaczył.

Żołnierz RDK odniósł się też do oskarżeń prokremlowskich mediów, dotyczących rzekomych ataków na briańskich cywilów. - Mówiliśmy mieszkańcom, by chowali się w domach. Byli zdziwieni, nie byli przygotowani na coś takiego. Dopiero później usłyszałem jakieś opowieści, niby od mieszkańców, że braliśmy zakładników czy zmuszaliśmy do mówienia po ukraińsku. To same kłamstwa - dodał.

Już podczas akcji w Rosji Kiriłł mówił: - W przeciwieństwie do putinowskiej armii oprawców i gwałcicieli nie walczymy z cywilami. Przybyliśmy tu, aby was wyzwolić. Wzywamy was, żebyście chwycili broń i walczyli z krwawym kremlowskim reżimem Putina.

Żołnierz RDK: Pokazaliśmy, że Rosja nie potrafi kontrolować swoich granic

Zdaniem Kiriłła korpusowi udało się osiągnąć zamierzone cele. Głównym, jak wyjaśnił, było "obnażenie niezdolności Federacji Rosyjskiej do kontrolowania własnych granic". - Weszliśmy dość łatwo, wyszliśmy też łatwo. [...] Rosyjscy żołnierze pojawili się dopiero kilka godzin później. Gdy przyjechali, jedna z naszych grup zaczęła z nimi walczyć - zrelacjonował.

Do czego dąży RDK? Chcą upadku reżimu Putina. - Chodzi o ostateczne zdemolowanie tego, co obecnie nosi nazwę Federacji Rosyjskiej - powiedział Kiriłł w Polsat News.

