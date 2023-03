Zobacz wideo Rozszerzenie Rosji o Białoruś? Paweł Kowal: Łukaszenka jest częścią rządu Putina i powinien być za to sądzony

W filmie dokumentalnym zrealizowanym w związku z rocznicą pełnoskalowej napaści Rosji na Ukrainę Wołodymyr Zełenski spekulował, jak zginie Władimir Putin. W rozmowie z dziennikarzem Dmytrem Komarowem podkreślił, że dyktator zostanie "obalony przez ludzi z rosyjskiego reżimu politycznego".

- Z pewnością nadejdzie moment, w którym Rosja odczuje kruchość reżimu Putina - powiedział ukraiński prezydent. - Wtedy mięsożercy zjedzą mięsożercę. To jest bardzo ważne i będą potrzebować powodu, aby to uzasadnić. Przypomną sobie słowa Komarowa, Zełenskiego. Znajdą powód, by zabić mordercę - zaznaczył.

Czy to się stanie? Tak. Kiedy? Nie wiem

- stwierdził Wołodymyr Zełenski. Jak dodał, nie ma sensu apelować do Rosjan - co robił wielokrotnie - ponieważ oni cieszą się ze śmierci Ukraińców. - Niestety oni nie słyszą, to jest ściana. A to, że po śmierci naszego narodu biją brawo zamiast płakać, to jest kolosalna tragedia - zauważył ukraiński przywódca.

"Działania Rosji, które obecnie media nazywają wojną hybrydową, są bardzo głęboko zakorzenione w taktyce rosyjskich służb specjalnych. Jeszcze w czasach sowieckich prowadziły one w istocie tożsame operacje" - napisał na Twitterze Stanisław Żaryn, pełnomocnik rządu do spraw bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP.

W doktrynie - jak wyjaśnia - działania rosyjskie, a wcześniej sowieckie, są nazywane "środkami aktywnymi". Służą one realizowaniu wrogich wobec innych państw działań, ale bez wykazywania znamion państwowej agresji.

Stanisław Żaryn przywołał analizę przekazów Jurija Bezimienowa, specjalisty od sowieckiej propagandy, dezinformacji i dywersji, oficera KGB, związany z agencją Novosti, który w 1970 roku zbiegł na Zachód.

"Rzadko używamy broni, aby zabić ludzi i wziąć ich kraj. Najczystszym sposobem jest szantaż, demoralizacja, przekupstwo, kłamstwa oraz zastraszanie polityków i mediów, a oni zdestabilizują i rozbiją swój kraj za nas" - taki wpis Bezimienowa przytacza pełnomocnik rządu.

Jego zdaniem analizy tych tekstów pokazują, że opisane przez niego metody są aktualne. Jak wskazuje, "szczególnie mocno dziś brzmi cytat dotyczący ścieżki działań prowadzącej do próby sowieckiego zamachu stanu i 'wyzwalania' kolejnych państw". "Właśnie w ten sposób Rosja tłumaczy dziś zbrodniczą wojnę przeciwko Ukrainie" - podkreśla Stanisław Żaryn.

Tekst Jurija Bezimienowa brzmi: "Wtedy wszystko, co pozostaje do zrobienia, to uzbroić prokomunistyczne lub po prostu kryminalne frakcje i mamy kolejny zamach stanu i kolejny 'wyzwolony' kraj. Jakie to jest czyste".

