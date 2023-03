"Pod koniec lutego 2023 r. rosyjscy zmobilizowani rezerwiści opisali, że otrzymali rozkaz ataku na ukraiński konkretny punkt uzbrojony jedynie w 'broń palną i saperki'. 'Łopaty' są prawdopodobnie narzędziami do okopywania, używanymi także do walki wręcz" - przekazał brytyjski wywiad w najnowszym, niedzielnym raporcie.

"Śmiercionośne możliwości standardowego narzędzia do okopywania MPL-50 są szczególnie mitologizowane w Rosji. Niewiele się zmieniło od czasu jego zaprojektowania w 1869 roku, a jego ciągłe używanie jako broni podkreśla brutalność i niskie zaawansowanie technologiczne walk, które stały się charakterystyczne dla tej wojny" - przekazuje brytyjskie Ministerstwo Obrony.

MPL-50 to wojskowa saperka, która została stworzona przez duńskiego oficera Madsa Johana Bucha Linnemanna. W 1870 roku projekt saperki został opatentowany, a pierwsze egzemplarze dostarczono do armii duńskiej. Następnie saperką zainteresowała się armia austriacka, a Linnemann założył w Wiedniu fabrykę, w której produkował swój wynalazek. Saperka rozprzestrzeniła się następnie do armii Niemiec, Francji, Rumunii i Rosji. W tej ostatniej została, jak widać, do dziś w niemal niezmienionej formie.

Wojna w Ukrainie. Brytyjski wywiad o sytuacji na froncie: Wzrost liczby walk w zwarciu

Jak wskazuje resort, kuleje nie tylko rosyjskie wyposażenie. Także sami wojacy mają być niezbyt dobrze przygotowani do udziału w walce. "Jeden z rezerwistów opisał, że nie był 'ani fizycznie, ani psychicznie' przygotowany do udziału w akcji" - czytamy w raporcie brytyjskiego wywiadu.

Brytyjski resort obrony podaje także aktualne informacje na temat poczynań armii rosyjskiej na froncie. "Ostatnie dowody wskazują na wzrost liczby walk w zwarciu na Ukrainie. Jest to prawdopodobnie wynikiem tego, że rosyjskie dowództwo nadal nalega na działania ofensywne, które są realizowane z udziałem piechoty, przy mniejszym wsparciu ostrzału artyleryjskiego, ponieważ Rosji brakuje amunicji" - informuje brytyjski wywiad.

Wojna w Ukrainie. Sytuacja na froncie

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował, że żołnierze odparli ponad 130 rosyjskich ataków w rejonie Kupiańska, Łymanu, Bachmutu, Awdijiwki i Szachtarska. W mieście Nowa Kachowka w obwodzie chersońskim Rosjanie wykorzystali ludność cywilną jako żywe tarcze, a w dzielnicach mieszkalnych umieścili swoje systemy obrony przeciwlotniczej.

W codziennym raporcie Sztabu Generalnego napisano także, że rosyjskie wojska tracą kontrolę nad pozostającymi pod wpływem Rosji czeczeńskim "batlionami kozackimi". W szczególności w Wuhłedarze w obowodzie donieckim dowództwo okupującego miasto batalionu jest "skrajnie niezadowolone z kierownictwa sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej i zaniedbuje współdziałanie z władzami okupacyjnymi na zajętym terenie".

Siły Zbrojne informują również, że ukraińskie lotnictwo przeprowadziło 18 nalotów na rejony koncentracji rosyjskiego personelu i sprzętu wojskowego oraz dwa razy ostrzelało rosyjskie przeciwlotnicze systemy rakietowe. Ukraińcy uderzyli również w skład amunicji wroga oraz most drogowy. Zestrzelili cztery drony różnych typów.

