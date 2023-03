Walki o Bachmut. ISW: W najbliższym czasie Rosjanie nie będą w stanie otoczyć miasta

Brytyjskie ministerstwo obrony opublikowało w sobotę mapę przedstawiającą sytuację w Bachmucie. Wynika z niej, że ukraińska obrona miasta jest pod coraz silniejszą presją.

W mieście i jego okolicach toczą się intensywne walki, a szlaki zaopatrzeniowe są coraz bardziej ograniczone.

Nacisk ze strony sił rosyjskich wzmógł się w sobotę, gdy ostatni cywile z pomocą wojsk ukraińskich próbowali uciec z miasta.

Dramatyczna sytuacja cywilów wokół Bachmutu

"Przedstawiciel armii ukraińskiej, który poprosił o zachowanie anonimowości ze względów operacyjnych, powiedział Associated Press, że obecnie opuszczanie Bachmutu pojazdami przez cywilów jest zbyt niebezpieczne i zamiast tego ludzie muszą uciekać pieszo" - czytamy na stronie AP.

Zespół AP w pobliżu Bachmutu zauważył w sobotę most pontonowy ustawiony przez ukraińskich żołnierzy, aby pomóc nielicznym pozostałym mieszkańcom dotrzeć do pobliskiej wioski Chromowe. W czasie jednej z takich prób zginęła kobieta, a dwóch mężczyzn zostało ciężko rannych. Ucieczki cywilów odbywają się pod niemal nieustannym, silnym ostrzałem.

Później reporterzy widzieli co najmniej pięć domów płonących w wyniku silnych ataków przeprowadzanych na wieś.

Analitycy ISW oceniają sytuację wokół Bachmutu

Wojska rosyjskie prawdopodobnie zapewniły sobie wystarczającą przewagę pozycyjną, by przeprowadzić atak na niektóre części Bachmutu, ale najpewniej nie będą w stanie dokonać szybko okrążenia miasta - ocenia w najnowszym raporcie amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

Analitycy przekazują, że Rosjanie nie zdołali jeszcze zmusić oddziałów ukraińskich do wycofania się z Bachmutu. Wcześniej Instytut informował, że siły ukraińskie prawdopodobnie ustalają warunki do kontrolowanego wycofania, chociaż nie jest jasne, czy ukraińscy dowódcy podjęli już tę decyzję.

Zdaniem ekspertów postępy Rosjan w Bachmucie są powolne i stopniowe i nie wskazują na to, by siły rosyjskie były w stanie okrążyć wkrótce Bachmut, a tym bardziej - zająć całe miasto w wyniku frontalnych ataków. Jednocześnie agresorzy zdołali przy tym "podejść dość blisko do krytycznych lądowych szlaków komunikacyjnych od północnego wschodu", tworząc zagrożenie dla dróg ewakuacji sił ukraińskich - podaje ISW.

Instytut ocenia, że siły ukraińskie są znacznie bardziej skłonne do wycofania się, ale w ich ocenie mogą nadal być w stanie utrzymać swoje pozycje w Bachmucie, jeśli zdecydują się spróbować to zrobić.

Wojna w Ukrainie. Sytuacja na froncie

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował, że żołnierze odparli ponad 130 rosyjskich ataków w rejonie Kupiańska, Łymanu, Bachmutu, Awdijiwki i Szachtarska.

W codziennym raporcie Sztabu Generalnego napisano także, że rosyjskie wojska tracą kontrolę nad pozostającymi pod wpływem Rosji czeczeńskim "batalionami kozackimi".

W szczególności w Wuhłedarze w obwodzie donieckim dowództwo okupującego miasto batalionu jest "skrajnie niezadowolone z kierownictwa sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej i zaniedbuje współdziałanie z władzami okupacyjnymi na zajętym terenie".

Siły Zbrojne informują również, że ukraińskie lotnictwo przeprowadziło 18 nalotów na rejony koncentracji rosyjskiego personelu i sprzętu wojskowego oraz dwa razy ostrzelało rosyjskie przeciwlotnicze systemy rakietowe. Ukraińcy uderzyli również w skład amunicji wroga oraz most drogowy. Zestrzelili cztery drony różnych typów.

