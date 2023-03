Serbia wspiera militarnie Ukrainę? Rosja zażądała wyjaśnień, Belgrad zaprzeczył

Serbia uważana jest za jednego z najbliższych sojuszników Rosji. Jako jeden z nielicznych krajów w Europie nie poparła nałożenia na Moskwę międzynarodowych sankcji. Tymczasem w ostatnim czasie pojawiły się pogłoski, mówiące o tym, że kraj potajemnie dostarcza broń Ukrainie. Rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zażądało wyjaśnień.

REKLAMA

Zobacz wideo Belgrad. Protesty wsparcia dla Ukrainy po ogłoszeniu aneksji części ukraińskich ziem przez Putina

Serbia wspiera militarnie Ukrainę? Moskwa zażądała wyjaśnień

27 lutego portal mash.ru napisał, że "Siły Zbrojne Ukrainy wykorzystują dostawy rakiet z Serbii do ataków na Rosję". Według portalu mowa o 3,5 tys. pocisków. "Nie jest jasne, czy Serbowie wiedzą, komu sprzedali pociski. Według naszych informacji dostawy były 4 i 6 lutego" - pisano.

Jak podała prokremlowska agencja RIA Nowosti 2 marca, Rosja wezwała Serbię do wyjaśnienia sytuacji. Rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa powiedziała kanałowi RBC, że Moskwa oficjalnie poprosiła Belgrad o stanowisko. - Wtedy zostaną wyciągnięte odpowiednie wnioski, bo to niezwykle ważny temat dla stosunków obu stron - stwierdziła. Dyplomatka dodała także, że doniesienia o rzekomym dostarczaniu broni przez Serbię Ukrainie budzą "głębokie zaniepokojenie Rosji". Podkreśliła, że jest to ważna kwestia z punktu widzenia stosunków rosyjsko-serbskich.

W odpowiedzi producent sprzętu obronnego Krusik opublikował oświadczenie, w którym stanowczo zaprzeczył pogłoskom o wspieraniu Ukrainy. Doniesienia te zdementowało także Ministerstwo Obrony Serbii. "Przedsiębiorstwa z Serbii nie dostarczały Ukrainie broni i sprzętu wojskowego" - zapewnił resort w oświadczeniu, jak cytuje RIA.

Pierwszy wicepremier i minister spraw zagranicznych Serbii Ivica Dacić podkreślił, że kraj nie przekazał broni żadnej stronie zaangażowanej w "konflikt" w Ukrainie. - Serbia nie dostarcza sprzętu wojskowego do żadnego kraju, który naszym zdaniem byłby w jakikolwiek sposób problematyczny - cytuje "The Guardian".



Więcej aktualnych wiadomości dotyczących wojny w Ukrainie znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Natowski dowódca o stratach Rosji: 200 tys. żołnierzy od początku inwazji

Serbia udziela Ukrainie pomocy humanitarnej

3 marca portal RBC-Ukraina podkreślił natomiast, że "Serbia udziela Ukrainie pomocy humanitarnej, w szczególności w zakresie odbudowy sieci energetycznych". Ministerka integracji europejskiej Tanja Mišcević zaznaczyła, że jej kraj "zrobił wiele, aby wesprzeć Ukrainę". Polityczka powiedziała jednak, że Serbia nie chce się chwalić ani upolityczniać pomocy. Poza wsparciem w przywróceniu systemu energetycznego w Ukrainie Serbia ma także wspierać Ukrainę w przywracaniu do użyteczności szpitali, a także przyjmowaniu do siebie rannych.

Co z rosyjskim samolotem A-50? Dziennikarka przeprowadziła prowokację