Trwają poszukiwania następcy Kadyrowa? Putin spotkał się z jego synem

Prezydent Rosji Władimir Putin spotkał się z Achmatem Kadyrowem, synem czeczeńskiego przywódcy. "Po raz pierwszy od 20 lat inna osoba spotyka się z Putinem w imieniu Czeczenii" - pisze doradca ministra spraw wewnętrznych Ukrainy Anton Heraszczenko.

Polityk zastanawia się, czy w obliczu doniesień "Bilda" o poważnej chorobie Ramzana Kadyrowa w Czeczenii, nie trwają przypadkiem poszukiwania jego następcy.

Wcześniej Kadyrow przekazywał, że trzech jego synów - Achmat (16 lal), Eli (15 lal) i Adam (14 lat) ma pojechać na front w Ukrainie, by tam walczyć w szeregach kadyrowców.

"Wkrótce pójdą na linię frontu i znajdą się na najtrudniejszych odcinkach linii kontaktowej. Czas sprawdzić się w prawdziwej walce, mogę tylko przyklasnąć temu pragnieniu" – rozpływał się watażka na Telegramie, publikując wideo młodych chłopców na strzelnicy.

"Bild": Ramzan Kadyrow jest poważnie chory. Ma problemy z nerkami

Niemiecki dziennik w ostatniej publikacji podsycił doniesienia o chorobie przywódcy czeczeńskich bojowników. Jak zauważa "Bild", Kadyrow w ciągu ostatnich kilku miesięcy bardzo przybrał na wadze, puchnie, a na swoich filmach często nie może otworzyć oczu. Żyjący na wygnaniu były wicepremier Czeczenii Achmad Zakajew, którego cytuje gazeta, uważa, że ma on problemy z nerkami. Podobno ściągnął też do swojego kraju specjalistę ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, bo nie ufa lekarzom w Moskwie.

Jak wskazuje dziennik, lekarzem tym ma być Yassin Ibrahim M. El-Shahat, ordynator oddziału zajmującego się chorobami nerek w szpitalu Burjeel w Abu Zabi. Ma on ponad 40-letnie doświadczenie i miał przylecieć do Groznego właśnie po to, żeby leczyć Kadyrowa.

Kadyrow jest poważnie chory? "Bild": Puchnie, nie może otworzyć oczu

"Bild" wskazuje ponadto, że z powodu swoich dolegliwości czeczeński polityk nie pojawił się na przemówieniu Władimira Putina w Moskwie, które przywódca Rosji wygłosił 21 lutego. Zdaniem ekspertów energię, którą prezentuje Kadyrow na niektórych materiałach wideo, można wytłumaczyć przyjmowaniem używek i innych leków.