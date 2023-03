Niemiecki koncern rozmawia o budowie fabryki czołgów w Ukrainie. Miedwiediew znów macha szabelką

Armin Papperger, szef koncernu zbrojeniowego Rheinmetall, o możliwej budowie fabryki czołgów powiedział na łamach "Rheinische Post". Za gazetą Pappergera cytuje m.in. Deutsche Welle.

REKLAMA

Zobacz wideo Zmiany klimatyczne? „Politycy znają prawdę, ale czeka nas bezsensowna gra wyborcza"

- Za około 200 mln euro można zbudować w Ukrainie fabrykę Rheinmetall, która będzie produkować do 400 czołgów Panther rocznie. Rozmowy z tamtejszym rządem są obiecujące i mam nadzieję na decyzję w ciągu najbliższych dwóch miesięcy - powiedział szef koncernu. Jak dodał, "ochrona fabryki poprzez obronę powietrzną nie byłaby trudna".

Niemiecka fabryka czołgów w Ukrainie? Miedwiediew: Trolling

Według Pappergera Ukraina potrzebuje do walki z Rosją od 600 do 800 czołgów. - Nawet gdyby Niemcy przekazały wszystkie 300 dostępnych czołgów Leopard 2 Bundeswehry, byłoby to zdecydowanie za mało - podkreślił.

Na słowa szefa Rheinmetall zareagował Dmitrij Miedwiediew, wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, były prezydent Rosji. Polityk stwierdził na Telegramie, że zapowiedź budowy fabryki czołgów w Ukrainie jest "prymitywnym trollingiem". "Jeśli jednak Niemcy zdecydują się budować naprawdę (choć wydają się pragmatycznymi ludźmi), czekamy na to. To zdarzenie będzie naznaczone salutami z Kalibra i innych urządzeń pirotechnicznych" - stwierdził.

Miedwiediew straszy bronią hipersoniczną. "Szybko dotrze do Europy"

Były rosyjski prezydent jest znany z szerzenia rosyjskiej propagandy, często w najbardziej absurdalnym wydaniu. Regularnie grozi Zachodowi i Ukrainie bronią atomową, III wojną światową czy pociskami hipersonicznymi. W ostatnim czasie straszył zagładą światowej cywilizacji w sytuacji, gdyby Rosja była zagrożona.