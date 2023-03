USA. Półtoraroczna dziewczynka zmarła przez narkotyki. Rodzice winią Airbnb

Do tragedii doszło w sierpniu 2021 roku. Lydie i Boris Lavenir, para Francuzów mieszkających na Gwadelupie, wybrała się wówczas ze swoją półtoraroczną córką Enorą na wakacje do Miami. Rodzice położyli dziewczynkę do spania, ale później nie zdołali jej obudzić. Enora zmarła wskutek zatrucia fentanylem - związkiem chemicznym zaliczanym do opioidów.

REKLAMA

Zobacz wideo Bagażnik wypełniony narkotykami

USA. Śmierć półtorarocznej dziewczynki. Rodzice oskarżają platformę Airbnb

Jak informuje portal washingtonpost.com dotychczas nie ustalono, dlaczego szkodliwa substancja znalazła się w organizmie dziewczynki. Początkowo podejrzenia padły na opiekunów Enory, jednak badania toksykologiczne nie wykazały, aby w dniu śmierci dziecka znajdowali się oni pod wpływem narkotyków, dlatego zostali oczyszczeni z zarzutów. Ponieważ śledczy nie zdołali odtworzyć przebiegu zdarzeń prowadzących do śmierci dziewczynki, sprawę zamknięto, a zgon Enory zakwalifikowano jako przypadek.

Sami rodzice dziewczynki winą za śmierć Enory obarczają platformę internetową Airbnb, za pośrednictwem której wynajęli feralne mieszkanie w Miami. Ich zdaniem pracownicy Airbnb nie zadbali należycie o bezpieczeństwo wynajmujących. Para sugeruje, że obecność fentanylu w lokalu była pozostałością po imprezie zorganizowanej przez poprzednich najemców.

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie Gazeta.pl

Narkotykowa mapa świata – gdzie od czego najwięcej uzależnień?

Narkotyki zabijają dzieci i dorosłych. 70 tysięcy zgonów rocznie spowodowanych przedawkowaniem fentanylu

Zgony spowodowane zatruciem fentanylem to poważny problem w USA. Dziennikarze "Washington Post" przeanalizowali dane zgromadzone przez Centers for Disease Control and Prevention, amerykańską agencję rządową zajmującą się kwestiami związanymi z ochroną zdrowia. Statystyki pokazują, że między 2018 a 2021 rokiem 260 dzieci w wieku czterech lat lub młodszych zmarło wskutek zatrucia tą substancją.

Keith Humphreys, doradca ds. polityki narkotykowej w administracji George’a W. Busha oraz Baracka Obamy stwierdził, że budzące emocje opinii publicznej przypadki zgonów nieletnich nie mogą skutkować ignorowaniem innych aspektów omawianego zjawiska.

- Powinniśmy skupić się na tym, że co roku z powodu fentanylu umiera 70 tysięcy osób. Niezwykle często dochodzi do zgonów spowodowanych zatruciem fentanylem wśród ludzi, którzy zażywają narkotyki i o tym należy myśleć, analizując problem - powiedział Humphreys, cytowany przez "Washington Post".

Jak pomóc osobie uzależnionej od narkotyków? Gdzie zwrócić się o wsparcie?