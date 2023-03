Arcybiskup z Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej w oburzającym wywiadzie powiedział, że gwałciciel "może pójść do nieba". Warunkiem jest tylko to, że wyrazi skruchę. Natomiast ofiara przestępstwa, by "uniknąć piekła", powinna wybaczyć swojemu oprawcy.

