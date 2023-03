W 2020 i 2021 roku na Downing Street 10 oraz w centrum administracyjnym rządu (Whitehall) miało dojść do 12 zgromadzeń - i to mimo obowiązującego wówczas lockdownu. W co najmniej trzech z nich miał uczestniczyć ówczesny premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson. Komisja ds. Przywilejów Izby Gmin prowadzi dochodzenie, mające ustalić, czy ówczesny premier wprowadził parlament w błąd swoimi wyjaśnieniami w sprawie "partygate".

Wielka Brytania. Boris Johnson kłamał ws. partygate? Komisja przyjrzy się zeznaniom byłego premiera

W piątek 3 marca na stronie brytyjskiego parlamentu został opublikowany czwarty, 24-stronicowy raport dotyczący zgromadzeń, w których brał udział Boris Johnson. Izba Gmin podkreśla w nim, że prowadzone dochodzenie dotyczy wyłącznie osoby byłego premiera.

"Otrzymaliśmy dowody na to, że dystans społeczny nie był zachowany (...) Otrzymaliśmy dowody na to, że Johnson powiedział, że było to 'prawdopodobnie najbardziej niespołecznie zdystansowane zgromadzenie w Wielkiej Brytanii w tej chwili'" - zwraca uwagę raport.

Jak czytamy, "istnieją dowody", że Izba Gmin mogła zostać wprowadzona w błąd w czterech kwestiach:

Gdy 8 grudnia 2021 roku Johnson powiedział, że żadne zasady ani wytyczne nie zostały na Downing Street 10 złamane. Gdy Johnson nie poinformował Izby o swojej wiedzy na temat zgromadzeń, w których złamano zasady lub wytyczne. "Istnieją dowody, że w nich uczestniczył" - podkreśla raport. Gdy Johnson powiedział 8 grudnia 2021 roku, że polegał na wielokrotnych zapewnieniach, że zasady nie zostały złamane. "Pan Johnson posiadał osobistą wiedzę na temat zgromadzeń, którą mógł ujawnić, chociaż jego osobista wiedza na temat zgromadzenia w dniu 18 grudnia 2020 r. mogła być ograniczona, ponieważ nie uczestniczył w nim osobiście" - podkreśla Izba, dodając, że posiada dowody, że "nie było pewności, że podczas któregokolwiek zgromadzenia są przestrzegane wytyczne, obowiązujące w tamtym czasie". Gdy Johnson sugerował, że konieczne jest przeprowadzenie dochodzenia przez drugiego stałego sekretarza (w celu ustalenia, czy zasady i wytyczne zostały złamane), zanim będzie mógł odpowiedzieć na pytania Izby. "Wielokrotnie składając to oświadczenie w Izbie, wydaje się, że miał osobistą wiedzę, której nie ujawnił" - podkreśla raport.

Według Izby Johnson nie skorygował "wielokrotnie składanych oświadczeń". "Dowody zdecydowanie sugerują, że naruszenia wytycznych byłyby oczywiste dla pana Johnsona w czasie, gdy był na zgromadzeniach. Istnieją dowody na to, że ci, którzy doradzali Johnsonowi, co powiedzieć prasie i w Izbie, sami mieli problem z uargumentowaniem, że niektóre zgromadzenia odbywały się zgodnie z zasadami".



Brytyjska policja podjęła decyzję ws. kar za imprezy na Downing Street

Wielka Brytania. Boris Johnson przeprasza za partygate

25 maja opublikowany został pełny raport ws. partygate autorstwa Sue Gray. Więcej na jego temat można przeczytać w tekście poniżej. Sam Johnson zapewnił natomiast, że wyciągnął wnioski z całego zajścia i podkreślił, że "gdy z przekonaniem mówił (w Izbie Gmin - red.), że zasady były przestrzegane, cały czas w to wierzył". Stwierdził też, że wiele spotkań przekształciło się w nielegalne imprezy dopiero wtedy, gdy on je opuścił, więc nie zdawał sobie sprawy, że przepisy łamano.

