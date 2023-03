NATO. Kończy się kadencja Jensa Stoltenberga. Kto może go zastąpić? Na liście nazwisko jednego Polaka

- Mandat sekretarza generalnego Jensa Stoltenberga był przedłużany trzykrotnie i pełnił on tę funkcję przez prawie dziewięć lat - powiedziała Oana Lungescu. - Nie ma zamiaru starać się o kolejne przedłużenie mandatu - dodała.

W ostatnim czasie wielokrotnie pojawiały się spekulacje, że kadencja Norwega może zostać przedłużona, ze względu na toczącą się wojnę na Ukrainie i potrzebę zapewnienia sojuszowi stabilności. Jens Stoltenberg, z wykształcenia ekonomista i były lider norweskiej Partii Pracy, miał odejść ze stanowiska jesienią ubiegłego roku, jednak zdecydowano się przedłużyć jego kadencję z uwagi na rosyjską pełnoskalową napaść u granic NATO.

Koniec kadencji szefa NATO. Onet: Powinien go zastąpić ktoś z naszego regionu

W tekście opublikowanym w sobotę 4 marca Onet informuje, że "przesunięcie środka ciężkości NATO na wschód powoduje, że coraz częściej mówi się o tym, iż Stoltenberga powinien zastąpić ktoś z naszego regionu".

Jak wskazuje serwis, na liście potencjalnych następców szefa NATO nie znalazłby się obecny prezydent Polski Andrzej Duda. Według Onetu "Waszyngton nie zapomniał [...] Andrzejowi Dudzie obraźliwego zachowania w stosunku do prezydenta Bidena po jego zwycięstwie wyborczym" (chodzi m.in. o to, że depesza z gratulacjami od prezydenta Polski dotarła do nowego prezydenta USA dopiero po ok. miesiącu oraz że znajdowały się tam jedynie gratulacje dot. udanej kampanii).

"Szanse mają natomiast chociażby prezydent Słowacji Zuzana Czaputova, premier Litwy Ingrida Simonyte i premier Estonii Kaja Kallas. Często wymienianym kandydatem jest też prezydent Rumunii Klaus Iohannis" - czytamy w serwisie. Zdaniem autora artykułu, Witolda Jurasza, wysokie notowania mają także sekretarz obrony Wielkiej Brytanii Ben Wallace, premier Holandii Mark Rutte, wicepremier i zarazem minister finansów Kanady Chrystia Freeland, były premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson, obecna szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, była szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini, a także prezydent Litwy Dalia Grybauskaite.

Kto mógłby zastąpić szefa sojuszu na stanowisku? Wśród następców Polak

Osoby, z którymi rozmawiał dziennikarz Onetu, podają także nazwisko jednego z polskich polityków, który mógłby wystartować w wyścigu o stanowisko szefa NATO. Trzech ambasadorów państw NATO miało w rozmowie z serwisem wymienić jako potencjalnego następcę również Aleksandra Kwaśniewskiego.

"W ich ocenie byłby on idealnym kandydatem, gdyż ma bardzo wysokie notowania tak za oceanem, jak i w praktycznie wszystkich europejskich stolicach. Równocześnie znany jest, w ocenie rozmówców Onetu, ze zdolności dyplomatycznych. Problem polega na tym, że rozmówcy Onetu sami nie wierzę w to, aby obecne władze RP zdecydowały się poprzeć byłego prezydenta" - czytamy w serwisie.

