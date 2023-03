Władimir Putin podpisał dekret o środkach dla kompleksu przemysłu obronnego, które mają być stosowane w przypadku stanu wojennego. "The Moscow Times", powołując się na dokument opublikowany na portalu informacji prawnej, podaje, że "przedsiębiorstwa, które zakłócają porządek obrony państwa w stanie wojennym, znajdą się pod zewnętrzną administracją państwową".

Rosja. Putin podpisał dekret o nacjonalizacji przedsiębiorstw zbrojeniowych w czasie stanu wojennego

Jak podaje dokument, prawa akcjonariuszy przedsiębiorstw, które znajdą się pod zewnętrzną administracją państwową, zostaną zawieszone, a organ zarządzający zostanie utworzony przez Ministerstwo Przemysłu i Handlu. Rząd ma utworzyć także "grupę roboczą ds. działalności firm biznesowych uczestniczących w realizacji porządku obrony państwa w okresie stanu wojennego".

Obecnie stan wojenny obowiązuje w anektowanych regionach Ukrainy. "Średni poziom reakcji", czyli ostatni etap mobilizacji przed stanem wojennym, wprowadzono na Krymie, w Sewastopolu, w Kraju Krasnodarskim, w obwodach biełgorodzkim, briańskim, woroneskim, kurskim, rostowskim.



Informacje o podpisaniu dekretu pojawiły się dzień po incydencie w obwodzie briańskim. Według rosyjskich mediów grupa ukraińskich dywersantów wkroczyła w czwartek 2 marca na teren Rosji w obwodzie briańskim. Władimir Putin stwierdził, że w obwodzie doszło do "aktu terrorystycznego". Członkowie Rosyjskiego Korpusu Ochotniczego, będącego częścią Międzynarodowego Legionu Ukrainy, podkreślili, że tego typu doniesienia to "kłamstwa kremlowskich propagandzistów".

Zdaniem dziennikarza Gazeta.pl Maćka Kucharczyka ogłoszenie stanu wojennego przez Rosję niewiele zmieni. "Rosja ogłosi wojnę, bo kilku gostków przeszło przez granicę? Może. Głupsze były preteksty wojen w przeszłości. No ale co to zmieni? Atomówki na Kijów nie polecą. Więcej nieużytych środków prowadzenia wojny Rosja nie ma. Nazwanie wojny wojną miałoby największe znaczenie wewnętrzne dla Rosji. Propaganda plus prawo stanu wojny, ułatwiające mobilizację potencjału państwa. Tylko i tak już tyle tego prawa pozmieniali w ostatnim roku, że różnicy wielkiej nie będzie" - napisał Kucharczyk. Jego zdaniem największym ryzykiem dla Ukrainy w związku z tą sytuacją będzie propagandowe wykorzystanie na arenie międzynarodowej i "przypięcie Ukraińcom łatki agresorów".

