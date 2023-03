Krym. Rosjanie budują okopy w obawie przed ukraińskim desantem. "Mają czym zająć ręce"

Jak pisze portal Onet.pl, Nazarow poinformował za pośrednictwem Telegrama o budowie rosyjskich umocnień wojskowych na Krymie. Okopy o długości 200 km mają ciągnąć się wzdłuż wybrzeża na zachód od Eupatorii - okupowanego przez Rosjan miasta nad Morzem Czarnym. Przedstawiciel ukraińskich wojsk powołał się na zdjęcia satelitarne i udostępnił film pokazujący okopy budowane przez Rosjan.

REKLAMA

Zobacz wideo Dr Igor Lubaszenko: Na Ukrainie co miesiąc ginie nawet 50 osób

Rosjanie budują okopy na Krymie. "To nie pomoże. Niech kopią, na razie mają czym zająć ręce"

Ukraińcy są świadomi rosyjskich działań na Krymie. - Na terytorium tymczasowo okupowanego Krymu prowadzone są szeroko zakrojone zabiegi przygotowania inżynieryjnego obrony. Zaangażowali nawet poborowych z obwodu czelabińskiego - powiedziała cytowana przez Onet rzeczniczka sił obrony na południu Ukrainy Natalia Humeniuk. Zarazem strona ukraińska zapewnia, że wysiłki podejmowane przez Rosjan nie okażą się skuteczne.

- Wygląda to jednak tak, że to (budowanie linii obrony - red.) nie pomoże, tyle że przyzwyczają się do ziemi. Niech kopią, na razie mają czym zająć ręce - stwierdziła Humeniuk.

Ukraińcy zajmą Krym, "oczko w głowie Putina"? Tak uważa gen. Hodges

Budowa okopów kolejną odsłoną działań wojskowych na Krymie

Na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy wielokrotnie pojawiały się wiadomości o nowych wydarzeniach związanych z rosyjsko-ukraińskimi walkami o Krym. Od sierpnia ubiegłego roku odgłosy eksplozji stanowią część codziennego życia mieszkańców Krymu. Na przełomie stycznia i lutego br. media w Ukrainie informowały o działalności grupy Atesz - lokalnego ruchu oporu, w którego działalność są zaangażowani m.in. krymscy Tatarzy. Przed paroma tygodniami partyzanci mieli przeprowadzić zamach na dwóch oficerów rosyjskiej Gwardii Narodowej.

W lutym doszło na Krymie do serii eksplozji nieopodal obiektów wojskowych. Władze okupowanego Sewastopola twierdziły, że w ciągu jednego tylko dnia - 16 lutego - zdołano zestrzelić w tym mieście 10 dronów należących do ukraińskich sił zbrojnych.

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie Gazeta.pl.

Tory na Krymie zniszczone. Ruch oporu Atesz potwierdza, że to ich robota