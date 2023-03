Kadyrow jest poważnie chory? "Bild": Puchnie, nie może otworzyć oczu. Przyjechał do niego specjalista

Jak zauważa "Bild", Kadyrow w ciągu ostatnich kilku miesięcy bardzo przybrał na wadze, puchnie, a na swoich filmach często nie może otworzyć oczu. Żyjący na wygnaniu były wicepremier Czeczenii Achmad Zakajew, którego cytuje gazeta, uważa, że ma on problemy z nerkami. Podobno ściągnął też do swojego kraju specjalistę ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, bo nie ufa lekarzom w Moskwie.

Jak wskazuje dziennik, lekarzem tym ma być Yassin Ibrahim M. El-Shahat, ordynator oddziału zajmującego się chorobami nerek w szpitalu Burjeel w Abu Zabi. Ma on ponad 40-letnie doświadczenie i miał przylecieć do Groznego właśnie po to, żeby leczyć Kadyrowa.

"Bild" wskazuje ponadto, że z powodu swoich dolegliwości czeczeński polityk nie pojawił się na przemówieniu Władimira Putina w Moskwie, które przywódca Rosji wygłosił 21 lutego. Zdaniem ekspertów energię, którą prezentuje Kadyrow na niektórych materiałach wideo, można wytłumaczyć przyjmowaniem używek i innych leków.

Tymczasem pod koniec lutego Ramzan Kadyrow otrzymał medal "Bohater Republiki Czeczenii" za "działania na rzecz pokoju" i "walkę z terroryzmem". Czeczeński przywódca sam ustanowił ten tytuł i sam go sobie przyznał - poinformował niezależny rosyjski portal Meduza.

Rosyjskie władze i instytucje regularnie nagradzają niesamowite "dokonania" Ramzana Kadyrowa. Czeczeński przywódca został już odznaczony m.in. za wzmocnienie rosyjskiego systemu karnego, wkład w rozwój parlamentaryzmu oraz walkę o prawa człowieka - co jest szczególnie niedorzeczne, gdy weźmie się pod uwagę brutalność kadyrowców i poważne oskarżenia o zabijanie ukraińskich cywilów oraz zbrodnie wojenne.

