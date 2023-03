Bachmut pada? ISW: Ukraińcy prawdopodobnie przygotowują się do kontrolowanego odwrotu

Według nowego raportu Instytutu Ukraińcy wysadzili dwa najważniejsze mosty w okolicy - jeden nad rzeką Bachmutiwką w północno-wschodnim Bachmucie i jeden wzdłuż drogi Chromowo-Bachmut na zachodzie miasta.

"Prewencyjne zniszczenie przepraw prawdopodobnie wskazuje, że siły ukraińskie mogą próbować utrudnić ruchy Rosjan we wschodnim Bachmucie i ograniczyć im możliwości wyjścia Rosji z miasta na zachód" - czytamy w raporcie.

Analitycy przypominają, że 28 lutego doradca prezydenta Ołeksandr Rodnianskij powiedział, że siły ukraińskie mogą w razie potrzeby wycofać się z Bachmutu. Według niego Ukraina ufortyfikowała tereny na zachód od miasta tak, że nawet jeśli wojska ukraińskie zaczną się wycofywać, to Rosjanie niekoniecznie będą mogli szybko zdobyć całe miasto.

"Jeśli ukraińskie dowództwo wojskowe uzna za konieczne wycofanie się z Bachmutu, to - sądząc po oświadczeniach i relacjach z działań ukraińskich wojskowych - przeprowadzi ograniczone i kontrolowane opuszczenie szczególnie trudnych do obrony obszarów na wschodzie" - twierdzą eksperci.

Przedwczoraj niezależna grupa specjalistów Conflict Intelligence Team (CIT) informowała, że trasa do Czasiw Jaru na zachód o miasta stała się niedostępna dla ukraińskich wojsk, ponieważ przeciwnik uzyskał nad nią kontrolę ogniową. Według niezależnych dziennikarzy rosyjskie siły przesunęły się z zajętych miejscowości Berchiwka i Jahidne w kierunku Chromowego, a na południe od Bachmutu trwały walki w pobliżu Iwaniwskego. Według specjalistów oznacza to, że do pełnego okrążenia miasta brakuje niecałych sześciu kilometrów, ale można już mówić o okrążeniu operacyjnym.

Pojawiły się także doniesienia o odwrocie pierwszych ukraińskich formacji z bachmuckiego odcinka frontu. Taki rozkaz miał a otrzymać samodzielna taktyczna grupa rozpoznania powietrznego. Informacje te nie zostały jak dotąd potwierdzone przez oficjalne źródła.

Rosyjskie oddziały próbują zająć Bachmut od sierpnia 2022 roku. Trwają tam obecnie najcięższe i najkrwawsze działania zbrojne w wojnie Rosji z Ukrainą.

Zdaniem analityków opuszczenie przez Ukraińców Bachmutu nie wpłynie znacząco na sytuację na froncie. Chodzi raczej o znaczenie propagandowe. Ponadto Rosjanie chcieli uwikłać stronę ukraińską w wyniszczające walki pozycyjne, jednak atakując dobrze umocnione pozycje, ponieśli tam znacznie większe straty niż obrońcy.

W ciągu ostatniej doby na południu i wschodzie Ukrainy toczyły się ciężkie walki. Ukraiński Sztab Generalny informuje, że najtrudniejsza sytuacja jest w okolicy Bachmutu w Zagłębiu Donieckim i na Zaporożu.

Federacja Rosyjska przeprowadziła 32 bombardowania z powietrza, 84 ataki przy użyciu artylerii rakietowej i sześć - z wykorzystaniem rakiet kierowanych. Groźba kolejnych bombardowań na całej Ukrainie jest wciąż duża.

Wróg skupia główne wysiłki na próbach przełamania frontu w okolicy Kupiańska pod Charkowem, Limańskiego w obwodzie odeskim, a także Bachmutu, Awdijiwki i Szachtaru w obwodzie donieckim. Na tych odcinkach siły ukraińskie odparły ponad 150 ataków Rosjan. Najcięższe walki toczą się pod Bachmutem. Siły rosyjskie starają się zamknąć pierścień okrążenia wokół miasta.

Na Zaporożu i pod Chersoniem przeciwnik prowadzi obronę. Na niektórych obszarach stara się poprawić pozycję taktyczną i stworzyć warunki do ataku. W tym celu przeprowadził ponad 25 ostrzałów - w tym osiedli cywilnych. Są zabici i ranni.

Ukraiński sztab informuje o dużych stratach Rosjan i przepełnionych placówkach medycznych w okupowanych miejscowościach obwodu donieckiego.

W porannym komunikacie czytamy o 14 atakach ukraińskiego lotnictwa na obszary koncentracji rosyjskich żołnierzy i sprzętu. Siły ukraińskie zniszczyły dwa rosyjskie kompleksy wyrzutni rakietowych, zestrzelili samolot myśliwsko-bombowy i osiem dronów zwiadowczych. Zniszczyły też skład amunicji i paliwa, a także stację walki radioelektronicznej.