Zacharowa skrytykowała decyzję Mołdawii. Ostra odpowiedź Kiszyniowa. "Jesteśmy oburzeni"

Parlament w Kiszyniowie przyjął w piątek ustawę uznającą język mołdawski za tożsamy z rumuńskim. Mołdawski rząd uważa, że krok ten był niezbędny do wykonania werdyktu Trybunału Konstytucyjnego z 2013 r. Zgodnie z tym orzeczeniem język mołdawski to w rzeczywistości "język rumuński używany na terytorium Mołdawii".

REKLAMA

Rzeczniczka MSZ Rosji Maria Zacharowa skomentowała decyzję rządu Dorina Receana i stwierdziła, że Mołdawia pod rządami prezydent Mai Sandu "rezygnuje ze swojego ojczystego języka".

Więcej wiadomości ze świata znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl >>>

Tajemnicza eksplozja pod Moskwą, gdzie projektowano Iskandery. "Gwizd i wybuch"

Szef MSZ Mołdawii: W naszym kraju mówi się po rumuńsku

Na tę wypowiedź odpowiedział minister spraw zagranicznych Mołdawii Nicu Popescu. - W Republice Mołdawii mówi się po rumuńsku i absolutnie żaden kraj nie ma moralnego, prawnego i politycznego prawa do komentowania tego - oświadczył minister spraw zagranicznych i integracji europejskiej Nicu Popescu, cytowany przez Radio Mołdawia.

- Jesteśmy oburzeni stanowiskiem Federacji Rosyjskiej. Język, którym mówimy, należy do nas, decyzja o tym, jak nazwiemy ten język, także należy do nas - podkreślał. - Przystąpimy do Unii Europejskiej, niezależnie od uwag lub ich braku ze strony państw trzecich - dodał.

Zobacz wideo Co dalej z Naddniestrzem? [Q&A Gazeta.pl]

Władze Mołdawii przyjęły w piątek także deklarację potępiającą inwazję Rosji na Ukrainę. Zaapelowały o utworzenie międzynarodowego organu ścigającego sprawców zbrodni wojennych.

Zacharowa skrytykowała decyzję Kiszyniowa. Zaprzecza planom Rosji wobec Mołdawii

W przyjętej w piątek mołdawskiej deklaracji uznano, że Rosja prowadzi "nielegalną, niesprowokowaną i nieuzasadnioną wojnę przeciwko Ukrainie wbrew zasadom prawa międzynarodowego". Wezwano też do utworzenia międzynarodowego trybunału, który zająłby się ściganiem sprawców zbrodni wojennych popełnianych w Ukrainie, o co od miesięcy apeluje rząd w Kijowie. Władze Mołdawii zapowiedziały również, że chcą wspierać Ukrainę humanitarnie i pomagać uchodźcom wojennym.

Putin chciał obalić rząd Mołdawii. Nowe ustalenia norweskich dziennikarzy

Stanowisko Kiszyniowa skomentowała rzeczniczka MSZ Rosji Maria Zacharowa. W oświadczeniu na stronie resortu skrytykowała "antyrosyjską deklarację". W pierwszych zdaniach propagandystka Kremla przekonuje, że wciąż powielane są "fake newsy o nieistniejących planach Moskwy dotyczących destabilizacji w kraju [Mołdawii]" i że trwa "podsycanie atmosfery strachu" w obliczu "fikcyjnego rosyjskiego zagrożenia".

Zacharowa odnotowała, że w rocznicę inwazji Rosji na Ukrainę (24 lutego) władze Mołdawii potępiły rosyjską agresję i życzyły zwycięstwa Ukraińcom.

Propagandystka poskarżyła się w komentarzu, że "za przyzwoleniem władz w pobliżu ambasady rosyjskiej w Kiszyniowie odbył się kolejny antyrosyjski wiec, któremu towarzyszyły obelgi pod adresem kierownictwa jej kraju". Dodała, że "dokonano aktu wandalizmu" wobec Rosyjskiego Centrum Nauki i Kultury i zawieszono nadawanie rozrywkowego kanału RU TV Moldova.

Na koniec Maria Zacharowa wezwała władze Mołdawii do "zaprzestania konfrontacyjnej antyrosyjskiej retoryki oraz okazania powściągliwości w stosunku do sytuacji w Naddniestrzu".

Mołdawia potępiła Rosję, Zacharowa się wściekła. "Antyrosyjska retoryka"

Maia Sandu ostrzega: Rosja chce obalić rząd Mołdawii

Przypomnijmy: 13 lutego prezydentka Mołdawii Maia Sandu wystąpiła z oświadczeniem, w którym oznajmiła, że Rosja ma przygotowane plany obalenia rządu jej kraju i podporządkowania sobie władz tak, by uniemożliwić Mołdawii wejście do Unii Europejskiej. Jak dodała, Moskwa opiera się m.in. na "grupach przestępczych, takich jak partia Szor". Ugrupowanie to organizuje "prorosyjskie demonstracje" na ulicach Kiszyniowa.

W grudniu szef służb specjalnych Mołdawii Alexandru Musteata ostrzegał, że utrzymuje się ryzyko wtargnięcia sił rosyjskich na terytorium jego kraju i może do tego dojść już w 2023 r., ale wszystko zależy od sytuacji na froncie - przypomniała PAP.