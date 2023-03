Alex Murdaugh skazany na dożywocie za zabójstwo żony i syna. Nie okazał żadnych emocji

Po wielotygodniowym procesie Alex Murdaugh został uznany za winnego zabójstwa 52-letniej żony Maggie i 22-letniego syna Paula. Mężczyzna utrzymuje, że nie popełnił tych morderstw. Jeszcze w piątek wygłosił w sądzie dwa krótkie przemówienia, podkreślając swoją niewinność - podaje BBC.

Alex Murdaugh winny podwójnego zabójstwa. Wpływowa rodzina ma więcej tajemnic

USA. Alex Murdaugh skazany na dożywocie

Sędzia sądu okręgowego Karoliny Południowej Clifton Newman powiedział jednak, że dowody winy są przytłaczające. Prokuratorzy twierdzili natomiast, że Alex Murdaugh zastrzelił członków swojej rodziny z zamiarem upozorowania, że zrobił to ktoś inny, aby odwrócić uwagę od własnych przestępstw finansowych.

Znanego w USA prawnika ostatecznie skazano na dożywocie. Sędzia Newman ocenił, że jest to "jedna z najtrudniejszych spraw", jakie widział. Po odczytaniu werdyktu Alex Murdaugh nie okazał żadnych emocji. Jego prawnicy zapowiedzieli, że odwołają się od wyroku w ciągu 10 dni - pisze BBC.

Ciała w budach dla psów

Do morderstwa Maggie i Paula doszło w czerwcu 2021 roku. Ich ciała zostały znalezione przy budach dla psów. Kobieta została postrzelona pięć razy, a jej syn dwa razy. Zmarli na miejscu. To Murdaugh wezwał służby na miejsce. Zrozpaczony zadzwonił na numer alarmowy, informując, że jego bliscy nie oddychają.

Początkowo Murdaugh twierdził, że w momencie zabójstwa nie było go w posiadłości, ponieważ pojechał do swojej chorej matki. Zaoferował nawet nagrodę w wysokości 100 tys. dolarów dla osoby, której zeznania doprowadzą do skazania mordercy. Śledczy jednak obalili jego alibi. "Alex" przyznał się do tego, że kłamał, ale - jak dodał - odjechał z miejsca zbrodni, zanim doszło do strzelaniny.

Proces trwał sześć tygodni i relacjonowany był przez telewizję. O rodzinie Murdaughów powstał też film dokumentalny, który można obejrzeć na Netfliksie.

Murdaughowie rządzili wymiarem sprawiedliwości przez lata

Rodzina Murdaughów związana jest z regionem Lowcountry w Karolinie Południowej od ponad stu lat. W 1920 roku Randolph Murdaugh Senior został prokuratorem w 14. okręgu sądowym. Po nim stanowisko objął jego syn Randolph Murdaugh Junior.

Po niemal 50 latach prokuratorem okręgowym został Randolph Murdaugh III, czyli ojciec Alexa Murdaugha. Funkcję sprawował do 2005 roku.

Rodzina utraciła wówczas stołek prokuratorski, ale jej wpływy nie zmalały. Wraz z młodszym bratem Richard "Alex" Murdaugh kierował firmą prawniczą, która działała w kilku hrabstwach Karoliny Południowej. Zajmowali się głównie sprawami o szkody niemajątkowe. Udawało im się wygrywać duże ugody dla klientów.

Murdaugh odniósł sukces, zarabiał miliony dolarów. Jednocześnie jednak przez wiele lat dokonywał kradzieży, defraudacje i oszustwa. Był uzależniony od opioidów.