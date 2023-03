Wielki pożar w Dżakarcie. Kilkanaście osób nie żyje, kilkadziesiąt jest rannych

Pożar wybuchł w piątek po godz. 20:00 czasu lokalnego. Ogień zniszczył również kilka pobliskich domów. W pożarze zginęło co najmniej 17 osób, w tym dwoje dzieci, a ok. 50 osób trafiło do szpitala. Tysiące mieszkańców zostało zmuszonych do ewakuacji - podaje Associated Press. Z ogniem walczyło co najmniej 260 strażaków, zaangażowano łącznie 52 wozy strażackie. Z kolei Agencja Reutera dodaje, że pożar został ugaszony ok. 22:30 czasu lokalnego.

Indonezja. Wybuch w stacji magazynowania paliw. Kilka eksplozji, ogień zniszczył domy

Satriadi Gunawan, który kieruje strażą pożarną i ratownictwem w Dżakarcie, powiedział, że tamtejsi mieszkańcy nadal są ewakuowani do pobliskiego ratusza i meczetu. - Ogień spowodował kilka eksplozji i szybko rozprzestrzenił się na domy mieszkalne - mówił.

Stacja magazynowania paliwa, obsługiwana przez państwowe przedsiębiorstwo naftowo-gazowe Pertamina, znajduje się w pobliżu gęsto zaludnionego obszaru w północnej Dżakarcie. Zapewnia 25 proc. zapotrzebowania Indonezji na paliwo.

Wstępne dochodzenie wykazało, że pożar wybuchł, gdy pękł rurociąg prawdopodobnie w wyniku uderzenia pioruna - przekazał Eko Kristiawan, kierownik regionalny firmy Pertamina. Zapewnił, że pożar nie zakłóci dostaw paliwa do kraju.