Zestrzelono rosyjski myśliwiec Su-34 w Donbasie. Nie wiadomo, kto strzelał [WIDEO]

Rosyjski myśliwiec Su-34 został zestrzelony nad miastem Jenakijewe, ok. 25 km od linii frontu w Donbasie. Ukraińcy chwalą się, że to oni strzelali do maszyny, ale według niektórych źródeł maszynę mogła zestrzelić rosyjska obrona przeciwlotnicza.

4 Fot. AP Otwórz galerię Na Gazeta.pl