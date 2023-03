Ukraińcy zwijają obronę w Bachmucie. To może być jedyny sukces ofensywy Rosjan

Sytuacja w Bachmucie nie jest jasna. W piątek przed południem pojawiły się doniesienia o wysadzaniu przez Ukraińców ostatnich mostów, co w połączeniu z wypowiedzią dowódcy jednego z oddziałów o otrzymanym kilkanaście godzin wcześniej nakazie wycofania się, wywołało falę komentarzy o porzuceniu miasta przez obrońców. Ponieważ ich sytuacja już od kilku dni jest krytyczna i jak najbardziej odpowiednia do odwrotu, to nie mogło to dziwić.

REKLAMA

Jednak niedługo po południu żołnierz z 93 Brygady Zmechanizowanej, której część walczy w centrum Bachmutu, zaprzeczył pogłoskom o odwrocie. Sytuacja ma być bardzo skomplikowana, ale walki trwają. Nie oznacza to oczywiście, że proces nie trwa, jednak ewidentnie nie został on jeszcze zakończony, a w części Bachmutu dalej są Ukraińcy i być może będą próbować w niej trwać dłużej.

Walka do ostatka, oby nie za długo

Bardziej szczegółowo sytuację obrońców miasta opisywaliśmy w czwartek. Od tego czasu realia nie zmieniły się drastycznie, więc dość powiedzieć, że Ukraińcy są w bardzo trudnym położeniu. Takim, który rodzi pytania, czy nie należało porzucić miasta już kilka dni temu. Bachmut jest niemal okrążony.

Sytuacja w Bachmucie jest krytyczna. Zostały 4 kilometry

Korytarz życia prowadzący na zachód ma około 4-6 kilometrów szerokości, w zależności od różnych ocen. Prowadzący przezeń szlak zaopatrzeniowy jest pod ciągłym ostrzałem rosyjskiej artylerii, choć na razie chyba nie pod ostrzałem bezpośrednim, ponieważ uniemożliwiają to niewielkie wzgórza, za którymi Ukraińcom udaje się utrzymać Rosjan. Przepustowość tych dróg jest jednak bardzo ograniczona. Dodatkowo w piątek nad ranem pojawiły się zdjęcia zniszczonego mostu na najlepszej drodze wiodącej środkiem tegoż korytarza życia. Nie ma pewności, czy wysadzili go sami Ukraińcy, czy zrobili to w jakiś sposób Rosjanie.

Obrońcom pozostałym w mieście brakuje amunicji. Jest bardzo prawdopodobne, że porzucili całą wschodnią część Bachmutu, położoną za rzeczką Bachmutka. Od około doby Rosjanie kręcą tam jeden po drugim filmiki propagandowe, pokazując swoją zdobycz, czyli ruiny. Jest jak najbardziej możliwe, że odwrót Ukraińców to proces stopniowy. Będą kolejno porzucać fragmenty miasta, aby zgromadzić pozostałych przy życiu obrońców na jego zachodnim skraju, w rejonie wsi Chromowe leżącej na początku korytarza. Utrzymanie go przejezdnym jest zadaniem kluczowym. Od początku tygodnia Rosjanom nie udaje się go zawęzić, choć mają próbować. Sytuacja jest jednak krytyczna, bo wystarczy przełamanie jednej ukraińskiej linii obrony i pozostali w mieście obrońcy są w okrążeniu.

Sytuacja w Bachmucie. Ukraińcy mogli już porzucić wschodnią część miasta, za rzeczką Bachmutka. Na tej mapie korytarz na zachód ma około 6 km szerokości, na innych bliżej 4 km. Fot. Militaryland.net

Mapa w większej rozdzielczości

Przed utratą Bachmutu Ukraińców może uchronić tylko zakrojony na dużą skalę kontratak w jego okolicy. Na razie nic na coś takiego nie wskazuje. Z Kijowa płyną komunikaty o wysyłaniu posiłków i zamiarze obrony miasta, ale bez konkretów. Jak najbardziej może to być zasłona dymna i próba wprowadzenia Rosjan w błąd. Pozostaje mieć nadzieję, że ukraińskie dowództwo trzeźwo ocenia sytuację, ma plan i nie dopuści do okrążenia ostatnich obrońców miasta.

Nagranie początku lokalnego ukraińskiego kontrataku na zachód od Bachmutu. Rosjanie już od kilku tygodni nie posunęli się tam naprzód.

Zdobycie Bachmutu przez Rosjan wydaje się jednak kwestią nieodległej przyszłości. To będzie jedyny istotny sukces ich ofensywy zimowej, która w znacznej części skupiła się na doprowadzeniu bitwy o miasto do finału. Po pół roku walk i prawdopodobnie kilkudziesięciu tysiącach zabitych oraz rannych, ogromnych ilościach zużytej amunicji oraz sprzętu. Historia oceni, czy było warto, ale można już z dużym prawdopodobieństwem obstawiać, że nie. Raczej będzie to pyrrusowe zwycięstwo, które kosztowało więcej, niż jest warte. Zdobycie miasta nie będzie oznaczało żadnego przełomu militarnego. Ukraińcy kilka kilometrów na zachód od niego mają dogodne pozycje obronne, najpewniej już obsadzone. Skomplikuje się natomiast obrona położonego 25 kilometrów na północ Siewierska, który będzie bardziej narażony na atak z boku. To nie przesądza jednak o niczym.

W ostatecznym rozrachunku zdobycie miasta wielkości Zamościa wraz z bezpośrednim otoczeniem, zajmie Rosjanom pół roku bardzo intensywnych walk i ogromne straty. Ukraińcy też musieli ponieść ciężkie, jednak z dużym prawdopodobieństwem istotnie mniejsze. Prawdopodobnie największą wartością dla Ukraińców było nie tylko wykrwawianie Rosjan, ale też skupianie ich uwagi i zmuszanie do przerzucania na ten odcinek dodatkowych sił. Najpewniej przyczyniło się to do faktu, że na pozostałych 90 procentach frontu ich złowroga ofensywa zimowa okazała się kapiszonem.

Stagnacja i walenie w ścianę

Patrząc od północy walki w rejonie Kupiańska wygasły. Rosjanie od końca stycznia posunęli się tam naprzód o kilka kilometrów, na krótkim odcinku odrzucając Ukraińców za rzekę Oskił. Na tym skończyły się jednak sukcesy i trudno nazwać je inaczej jak śladowymi. Nie ma na razie zagrożenia dla strategicznego Kupiańska, choć Ukraińcy organizują ewakuację z niego osób starszych, dzieci i niepełnosprawnych z powodu częstszych ostrzałów artyleryjskich Rosjan.

Idąc frontem na południe, w rejonie Swatowa panuje względny spokój. Potyczki, ostrzały artyleryjskie, drony, bez poważniejszych działań obu stron. Linia frontu przebiega podobnie jak pod koniec stycznia, gdy zaczynała się ofensywa.

Północny odcinek frontu, który pozostaje względnie spokojny Fot. Militaryland.net

Mapa w większej rozdzielczości

Dalej na południe w rejonie Kreminnej walki mają większe natężenie. Był to jeden z kierunków, na którym Rosjanie skupili poważne siły i ewidentnie mieli duże ambicje. Skończyło się jednak na odrzuceniu Ukraińców może o kilka kilometrów w tył w najlepszym wypadku, ale nie doszło do przełamania ich obrony i jakichś istotnych sukcesów. Pomimo ponawianych rosyjskich ataków, Ukraińcy ciągle twardo trzymają się w lasach na południe od Kreminnej. Po drugiej stronie rzeki Doniec, położonej na ich południowym skraju, Rosjanie są też raz po razie zatrzymywani w rejonie wioski Biłochoriwka.

Dalej na południe jest już rejon Bachmutu. Za nim kolejnym aktywnym obszarem jest Awdijiwka w pobliżu Doniecka. Od końca stycznia Rosjanie atakują tam raz po razie, ale niemal całkowicie bezskutecznie, ponosząc za to poważne straty. Jeden z ostatnich takich ataków polegał na poruszaniu się kolumny bojowych wozów piechoty polną drogą, na której krańcu był zamaskowany ukraiński czołg, wspierany przez drugi i dodatkowo zespoły z pociskami przeciwpancernymi oraz artylerię. Rosjanie zostali właściwie rozstrzelani przez Ukraińców, którzy na dodatek wszystko nagrali. Ukraińskie czołgi widać na dole, rosyjskie pojazdy nadjeżdżają od góry.

To z tej okolicy piszą i apelują od około tygodnia rosyjscy zmobilizowani żołnierze z Irkucka. W zdesperowaniu wzywali już Putina na pomoc, ponieważ jak twierdzą, nie zapewniono im praktycznie żadnego przeszkolenia, jedynie stare i mało warte uzbrojenie, a zamiast pełnienia zapowiedzianej służby na zapleczu frontu, włączono ich do oddziałów milicji donieckiej (to już tylko ceremonialna nazwa, bo zmobilizowani wiosną i latem mieszkańcy okupowanego obwodu donieckiego dawno zostali już zabici lub ranni, a w starych oddziałach tak zwanych separatystów służą niemal wyłącznie Rosjanie). Następnie zostali skierowani do tak zwanych "mięsnych szturmów" w rejonie Awdijiwki, które raz po razie kończą się jak to z powyższego nagrania.

Rejon Awdijiwki w zbliżeniu. Rosyjski atak widoczny na nagraniu miał miejsce na północ od wioski Wodziane. Jest zaznaczony czerwoną strzałką w centrum mapy Fot. Militaryland.net

Dalej na południe jest Marinka. W połowie lutego Rosjanie wydawali się mieć pewne postępy po silnych atakach na skrzydłach tego zrujnowanego miasta, kontrolowanego przez obie strony po połowie. Zostali jednak zatrzymani, następnie nieco odrzuceni i na tym stanęło. Na przestrzeni ostatniego tygodnia, pomimo ponawianych ataków, front stoi.

Ostatni rejon intensywnych walk to Wuhłedar w pobliżu granicy obwodu donieckiego i zaporoskiego. Sytuacja przypomina tam tę z Awdijiwki. Najwyższe dowództwo nakreśliło strzałkę na mapie, to ataki trwają. Że już właściwie od trzeciego dnia walk pod koniec stycznia jest ewidentne, że ukraińska obrona w tym miejscu jest bardzo silna? Cóż, strzałka jest, więc ataki trwają. Efekty podobne jak w rejonie Awdijiwki. Tak zwane "mięsne szturmy", czyli poważne straty w ludziach i sprzęcie po stronie Rosjan, a w zamian zero zysków.

Rok rosyjskiej inwazji na jednej animacji pokazującej zmiany frontu

Wyczerpani, gotowi do bycia zaatakowanym?

Cała rosyjska ofensywa zimowa wygląda podobnie. Dużo strat w zamian za niewielkie lub żadne zyski. Jedynym istotnym najpewniej będzie Bachmut. Na wszystkich innych kierunkach Ukraińcy dość pewnie wytrzymali wzmożone rosyjskie ataki. Nie było doniesień o uruchamianiu ukraińskich rezerw, które musiałyby łatać pękający front. Na razie trudno jednak ocenić, czy sytuację można nazwać zwycięstwem Ukrainy. Nie wiadomo, czy Rosjanie zaangażowali całe dostępne siły w ataki i zostali z niczym, czy widząc niepowodzenie tych pierwszych uderzeń, powstrzymali się przed rzucaniem do przodu wszystkiego, co mieli.

Najwięcej powiedzą przyszłe ruchy Ukraińców. Jeśli rzeczywiście udało im się komfortowo uchować od strat i wyczerpania rezerwy, a Rosjanie wręcz odwrotnie, wyczerpali swoje, to potencjalna ukraińska ofensywa wiosenna może być spektakularna.