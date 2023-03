Ukraiński żołnierz: Jeśli Bachmut zostanie zablokowany, pójdą dalej, zniszczą te miasta

Zobacz wideo Czy Chiny poparłby użycie broni jądrowej przez Rosjan? Pytamy eksperta

Zachar przed wojną był kucharzem, studiował także administrację. Zaciągnął się do wojska w momencie rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Teraz jest podoficerem w oddziale walczącym w Bachmucie. Jak podkreśla, miasto jest kluczowe, jeśli chodzi o powstrzymanie Rosjan przed zajęciem całego Donbasu.

REKLAMA

- To jest jeden z ważnych węzłów komunikacyjnych w regionie. Jeśli miasto zostanie zablokowane, to oni pójdą dalej, na Kramatorsk i Słowiańsk oraz zniszczą te miasta. Teraz próbują okrążyć Bachmut i zamknąć nas w kotle, ponieważ nie są w stanie walczyć w samym mieście. Próbują więc je odciąć i pozbawić nas dostaw broni i żywności - powiedział ukraiński żołnierz.

Więcej wiadomości na stronie głównej Gazeta.pl

To już prawie koniec. Bachmut upada, Ukraińcy mają się wycofywać

"Wojna będzie długa"

Zachar przyznał, że nie wierzy w szybkie zakończenie wojny. Mimo że rosyjska ofensywa zdaje się stać w miejscu, a pogoda sprzyja obrońcom, to żołnierz podkreśla, że bez zdecydowanie większej zachodniej pomocy sytuacja Ukrainy może się pogorszyć.

- Wojna będzie długa. Dopóki nie zmieni się władza w Rosji, to wojna się nie zakończy. Będzie trwała do momentu, w którym nie poradzimy sobie z narodem orków. Długo byliśmy pod rosyjską okupacją i dopóki Moskwa będzie istnieć, dopóty będzie stanowić zagrożenie dla Ukrainy i całej Europy. To trzeba zrozumieć. Jeśli my przegramy, to wojna przeniesie się do Europy - powiedział Informacyjnej Agencji Radiowej Zachar.

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował, że żołnierze odparli w czwartek ponad 85 rosyjskich ataków w kierunku Bachmutu, Kupiańska, Łymana, Awdijiwki i Szachtarska. W tym samym czasie Rosjanie przeprowadzili 31 nalotów i wystrzelili trzy rakiety, zwłaszcza na infrastrukturę cywilną w obwodach donieckim, zaporoskim i chersońskim.

W piątek pojawiły się informacje o wycofaniu ukraińskich sił ze wschodniej części Bachmutu. Rozkaz natychmiastowego opuszczenia miasta miała także otrzymać ukraińska jednostka zwiadu dronowego "Ptaki Madziara".

Mołdawia potępiła Rosję, Zacharowa się wściekła. "Antyrosyjska retoryka"

***

Porannej Rozmowy i Zielonego Poranka możecie słuchać też w wersji audio w dużych serwisach streamingowych, np. tu: