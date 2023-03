Rosyjski reżyser i scenarzysta Karen Szachnazarow gościł w jednym z odcinków programu "Wieczór z Władimirem Sołowiowem", który emitowany jest na antenie państwowej telewizji Rossija 1. Sołowiow, medialny propagandysta Władimira Putina, słynie z powielania linii Kremla na temat wojny w Ukrainie. Regularnie atakuje państwa Zachodu i odgraża się m.in. Polsce. Zachęca też Putina do użycia taktycznej broni nuklearnej wobec państw, które wspierają niepodległą Ukrainę.

Rosja. "Musimy przyznać, że możemy przegrać". Niespodziewane słowa w rosyjskiej telewizji

Szachnazarow w jednym z odcinków propagandysty Sołowiowa mówił o tym, że Rosjanie "mierzą się z sytuacją, która może mieć bardzo poważne konsekwencje w przypadku porażki Rosji". Reżyser mówił, że nie zgadza się z osobami, których zdaniem Rosja z całą pewnością pokona Ukrainę.

- Musimy przyznać, że możemy przegrać. Jeśli tego nie zrobimy, nie przeanalizujemy różnych możliwych wyników - mówił. - Jeśli uważa się, że rzeczy wydarzą się same, jest to błędem - mówił też reżyser. - To słabość! To nie siła, to słabość!.

Na ten fragment programu w czwartek 2 marca zwrócił uwagę w mediach społecznościowych dziennikarz BBC Francis Scarr. Zajmuje się on monitorowaniem rosyjskich mediów państwowych. "Nie widziałem czegoś takiego w rosyjskiej telewizji od czasu ukraińskiej kontrofensywy z zeszłego roku" - napisał Scarr. Tym samym nawiązał do odzyskania przez Ukrainę utraconych wcześniej ziem w obwodach chersońskim i charkowskim.

