Wypadek z udziałem dwóch kobiet zdarzył się 20 października 2020 roku. Do tragedii doszło w Huntingdon w angielskim hrabstwie Cambridgeshire. Z winy pieszej zginęła wówczas starsza rowerzystka. Informację o wyroku opublikował portal Sky News.

Anglia. Piesza przyczyniła się do śmierci rowerzystki

Kamera uliczna uchwyciła moment, w którym 49-letnia obecnie Auriol Grey krzyczy do nadjeżdżającej z przeciwnego kierunku rowerzystki by "zjechała z pi∗∗∗∗∗∗∗∗go chodnika", agresywnie przy tym gestykulując. Przez zachowanie pieszej, gdy kobiety się mijały, 77-letnia Celia Ward straciła równowagę i przewróciła się wprost pod jadący samochód. Kobieta zginęła na miejscu. Auriol zatrzymano jeszcze tego samego dnia, gdy przebywała w swoim domu. Cierpiącą na porażenie mózgowe oraz problemy ze wzrokiem kobietę oskarżono o nieumyślne spowodowanie śmierci. 49-latka nie przyznała się do winy.

Śmierć rowerzystki. Zapadł wyrok w sprawie pieszej

W wyniku procesu, który odbył się w czwartek (2 marca), sąd w Peterborough uznał Auriol winną spowodowania śmierci Celii i wyznaczył jej karę trzech lat pozbawienia wolności. Ani policja, ani lokalne media nie sprecyzowały, czy chodzi o działanie umyślne, czy nieumyślne, tak jak pierwotnie założono. Prawniczka 49-latki zapowiedziała, że złoży apelację od tego wyroku.

W trakcie procesu policja nie była w stanie ostatecznie rozstrzygnąć, czy Celia, jadąca na rowerze, mogła poruszać się chodnikiem, z którego się osunęła. Sędzia Sean Enright uznał jednak, że kobieta mogła się tam znajdować. Podkreślił on również fakt, iż reakcja Auriol była przesadzona jak na to, w jakiej sytuacji się znalazła. Kobieta do tej pory nie wyraziła skruchy w związku z tym, co się zdarzyło.

