Rosyjski bojownik o incydencie w obwodzie briańskim: Rosjanie nie są gotowi do obrony swoich terenów

W czwartek Federalna Służba Bezpieczeństwa podała, że grupa uzbrojonych ukraińskich dywersantów miała "naruszyć granicę państwową". Do wkroczenia na terytorium Rosji miało dojść w obwodzie briańskim, który znajduje się tuż przy granicy z Białorusią i Ukrainą.

Według relacji rosyjskich mediów kilka osób miało zostać wziętych za zakładników. Dywersanci mieli przetrzymywać ich w sklepie, a także miało dojść do strzelaniny. Miała też zginąć jedna osoba. Z kolei w miejscowości Suszany dron miał zrzucić ładunek na budynek mieszkalny. Były też doniesienia o ostrzelaniu autobusu szkolnego.

Głos w sprawie zabrał złożony z ochotników Rosyjski Korpus Ochotniczy, który jest częścią Międzynarodowego Legionu Ukrainy. Członkowie korpusu zaznaczyli, że doniesienia o ukraińskich dywersantach, morderstwach i braniu zakładników to wszystko "kłamstwa kremlowskich propagandzistów".

"Rosyjski Korpus Ochotniczy przybył do obwodu briańskiego, aby pokazać rodakom, że jest nadzieja, że wolni Rosjanie z bronią w ręku mogą walczyć z reżimem" - napisali w mediach społecznościowych przedstawiciele korpusu.

"Operacja była prawie bezkrwawa"

Niezależny rosyjski portal "Ważnyje istorii" rozmawiał z jednym z bojowników Rosyjskiego Korpusu Ochotniczego.

- Właśnie stamtąd przyjechałem. Było nas 45. Weszliśmy, sfilmowaliśmy, zaatakowaliśmy dwa bojowe wozy piechoty. Nie widziałem żadnych dzieci. Ale był jeden ranny strażnik graniczny. Nie wzięliśmy żadnych zakładników - przekonywał mężczyzna.

Incydent w Rosji. Nasz dziennikarz o największym ryzyku dla Ukrainy

Wywiad z jednym z członków korpusu opublikował również kanał "Puszka Pandory" na Telegramie.

- W rzeczywistości operacja była prawie bezkrwawa. Jeden strażnik graniczny został zneutralizowany, a grupy ruszyły dalej bez czynnego oporu - mówił mężczyzna.

Jak dodał, rosyjskie wozy bojowe potraktowano granatnikami. - Wycofały się, nie pojawiając się do samego końca - relacjonował.

Bojownik stwierdził, że "można mieć wrażenie, że Rosjanie absolutnie nie są gotowi do obrony swoich terenów". - Sądząc po ich dalszym zachowaniu po naszym wyjeździe, nie mają pojęcia, co się stało i co dalej - skomentował.

Rosja. Incydent w obwodzie briańskim

Prezydent Rosji Władimir Putin nazwał czwartkowe wydarzenia w obwodzie briańskim "kolejnym aktem terrorystycznym, kolejną zbrodnią".

- Weszli na teren przygraniczny, gdzie otworzyli ogień do ludności cywilnej. Widzieli, że to cywilny samochód, widzieli, że siedzą tam cywile i dzieci. (...) To ci ludzie postawili sobie za zadanie pozbawienie nas pamięci historycznej, pozbawienie nas swojej historii, pozbawienie nas naszych tradycji i języka - mówił Putin.

Incydent w obwodzie briańskim. Putin reaguje: To atak terrorystyczny

- Federacja Rosyjska jest dziś takim tworem, w ramach którego istnieje duża liczba konfliktów międzynarodowych, międzyetnicznych, międzyreligijnych, społeczno-politycznych i innych. Rosyjski Korpus Ochotniczy opublikował dziś oświadczenie. To są ludzie, którzy z bronią w ręku walczą z reżimem Putina i tymi, którzy go wspierają - komentował w czwartek w rozmowie z portalem hromadske.ua Andrij Jusow, przedstawiciel Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy.

Jak dodał, "może Rosjanie zaczynają się budzić, coś sobie uświadamiać i podejmować konkretne działania".

"Narracja o ukraińskich grupach dywersyjnych w Rosji to klasyczna prowokacja. Jest ona całkowicie celowa. Rosja chce przestraszyć własny naród, aby usprawiedliwić atak na inny kraj i rosnącą biedę w roku wojny. Tymczasem ruch partyzancki w Rosji staje się silniejszy i bardziej agresywny. Bójcie się swoich partyzantów" - napisał z kolei na swoim profilu w mediach społecznościowych Mychajło Podolak, doradca szefa Kancelarii Prezydenta Ukrainy.

W piątek ponownie zaprzeczył, by Ukraina przeprowadzała jakiekolwiek ataki na rosyjskim terytorium.

***

