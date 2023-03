Jedna z tajemnic wpływowej rodziny z USA rozwiązana. Alex Murdaugh uznany winnym zabójstwa

Zobacz wideo Policja aresztowała 34-latka podejrzanego o zabójstwo. Miał ponad promil alkoholu w organizmie

Proces Richarda "Alexa" Murdaugha trwał sześć tygodni i relacjonowany był przez telewizję. Jego obrońca złożył wniosek o unieważnienie procesu. Ten jednak został odrzucony. - Dowody winy są przytłaczające - stwierdził sędzia Clifton Newman.

Do morderstwa Maggie i Paula doszło w czerwcu 2021 roku. Ich ciała zostały znalezione przy budach dla psów. Kobieta została postrzelona pięć razy, a jej syn dwa razy. Zmarli na miejscu. To Murdaugh wezwał służby na miejsc. Zrozpaczony zadzwonił na numer alarmowy, informując, że jego bliscy nie oddychają.

Początkowo Murdaugh twierdził, że w momencie zabójstwa nie było go w posiadłości, ponieważ pojechał do swojej chorej matki. Zaoferował nawet nagrodę w wysokości 100 tys. dolarów dla osoby, której zeznania doprowadzą do skazania mordercy. Śledczy jednak obalili jego alibi. "Alex" przyznał się do tego, że kłamał, ale - jak dodał - odjechał z miejsca zbrodni, zanim doszło do strzelaniny.

"Alex" Murdaugh skazany za podwójne zabójstwo

W czwartek po trzygodzinnych obradach 12-osobowa ława przysięgłych uznała go za winnego zabójstwa 52-letniej żony Maggie i 22-letniego syna Paula. Wpływowy prawnik został również skazany na podstawie zarzutu dotyczącego posiadania broni palnej.

Murdaugh wciąż twierdzi, że jest niewinny, przyznał się natomiast do popełnienia szeregu przestępstw finansowych.

Jak podaje "The Guardian", kiedy Murdaugh usłyszał wyrok, zachwiał się lekko, odwrócił się do swojego syna Bustera i skinął mu głową, po czym został skuty kajdankami. Nie wiadomo jeszcze, na jaką karę zostanie skazany. Decyzję podejmie sędzia Clifton Newman - może to być kara od 30 lat więzienia lub dożywocie za każde zabójstwo bez możliwości wcześniejszego zwolnienia.

Podczas procesu powołano prawie 75 świadków. Prokuratorzy stwierdzili, że Murdaugh zastrzelił członków swojej rodziny, aby odwrócić uwagę od przestępstw finansowych, które popełnił.

Prokurator generalny Karoliny Południowej Alan Wilson powiedział, że ma nadzieję, że wyrok ten przywróci wiarę w wymiar sprawiedliwości. Jak zauważył, wiele osób miało obawy, czy Murdaugh zostanie pociągnięty do odpowiedzialności. - Nikt, ale to nikt nie jest ponad prawem. Nasz wymiar sprawiedliwości dał głos Maggie i Paulowi, którzy zostali brutalnie zabici przez kogoś, kogo kochali i komu ufali - podkreślił.

Trzy tajemnice śmierci

Z rodziną Murdaughów wiążą się jeszcze trzy inne tajemnicze śmierci. Ich wieloletnia gospodyni Gloria Satterfield zmarła w 2018 roku po tym, jak miała się potknąć i upaść. Po śmierci kobiety pozwano "Alexa" o odszkodowanie 500 tys. dolarów.

Rok później rozbiła się łódź należąca do Murdaugha. Zginęła 19-letnia Mallory Beach. Na pokładzie znajdował się Paul, syn "Alexa".

W czerwcu 2021 roku śledczy wznawiają dochodzenie ws. śmierci 19-letniego Stephena Smitha, którego ciało znaleziono na drodze w 2015 roku w hrabstwie Hampton. Jak podaje CNN, zrobili to na podstawie nowych informacji, do których dotarli podczas śledztwa ws. zabójstwa Meggie i Paula.

We wrześniu 2021 roku Murdaugh zadzwonił na numer alarmowy i poinformował, że został postrzelony w głowę przez "mężczyzna w niebieskim pickupie". Według dokumentów sądowych była to celowa, zaplanowana przez "Alexa" akcja, która miała umożliwić jego synowi wypłatę z ubezpieczenia około 10 milionów dolarów.

Murdaughowie rządzili wymiarem sprawiedliwości przez lata

Rodzina Murdaughów związana jest z regionem Lowcountry w Karolinie Południowej od ponad stu lat. W 1920 roku Randolph Murdaugh Senior został prokuratorem w 14. okręgu sądowym. Po nim stanowisko objął jego syn Randolph Murdaugh Junior.

Po niemal 50 latach prokuratorem okręgowym został Randolph Murdaugh III, czyli ojciec "Alexa" Murdaugha. Funkcję sprawował do 2005 roku.

Rodzina utraciła wówczas stołek prokuratorski, ale jej wpływy nie zmalały. Wraz z młodszym bratem Richard "Alex" Murdaugh kierował firmą prawniczą, która działała w kilku hrabstwach Karoliny Południowej. Zajmowali się głównie sprawami o szkody niemajątkowe. Udawało im się wygrywać duże ugody dla klientów.

Murdaugh odniósł sukces, zarabiał miliony dolarów. Jednocześnie jednak przez wiele lat dokonywał kradzieży, defraudacje i oszustwa. Był uzależniony od opioidów.

