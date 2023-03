Sekretarz stanu USA Antony Blinken potwierdził podczas czwartkowego spotkania z dziennikarzami, że rozmowa z szefem MSZ Rosji Siergiejem Ławrowem była "krótka". Odbywała się na marginesie szczytu G20 w Indiach.

- Wezwałem Rosję do zmiany jej nieodpowiedzialnej decyzji i do powrotu do wdrażania Traktatu New START, który nakłada sprawdzalne ograniczenia na arsenały nuklearne Stanów Zjednoczonych i Federacji Rosyjskiej - mówił Blinken.

- Powiedziałem ministrowi spraw zagranicznych, że bez względu na to, co dzieje się na świecie lub w naszych stosunkach, Stany Zjednoczone zawsze będą gotowe do zaangażowania się i działania w zakresie kontroli zbrojeń strategicznych, tak jak zrobiły to Stany Zjednoczone i Związek Radziecki, nawet przy apogeum zimnej wojny - dodał.

Sekretarz stanu USA wspomniał również w rozmowie z Ławrowem o sprawie Paula Whelana, który w 2018 r. został aresztowany w Rosji pod zarzutem szpiegostwa, a w 2020 r. skazany na 16 lat więzienia.

- Stany Zjednoczone przedstawiły poważną propozycję. Moskwa powinna to zaakceptować. Jesteśmy zdeterminowani, aby sprowadzić do domu Paula i każdego innego obywatela amerykańskiego, który jest niesprawiedliwie przetrzymywany na całym świecie. Nie spoczniemy, dopóki tego nie zrobimy - podkreślał Antony Blinken.

Spotkanie Blinkena i Ławrowa. Pierwsze od ponad roku

Szef amerykańskiej dyplomacji zaapelował też w bezpośredniej rozmowie z Rosjaninem o "zakończenie tej agresywnej wojny i zaangażowanie się w sensowną dyplomację, która może doprowadzić do sprawiedliwego i trwałego pokoju".

- Prezydent Zełenski przedstawił 10-punktowy plan sprawiedliwego i trwałego pokoju. Stany Zjednoczone są gotowe wspierać Ukrainę poprzez dyplomację, aby na tej podstawie zakończyć wojnę. Prezydent Putin nie wykazał jednak zainteresowania, mówiąc, że nie ma nawet o czym rozmawiać, dopóki Ukraina nie zaakceptuje, cytuję, "nowych realiów terytorialnych", jednocześnie podwajając swoją brutalność w Ukrainie - mówił Antony Blinken.

Rzeczniczka MSZ Rosji Maria Zacharowa przekazała w czwartek agencji informacyjnej TASS, że do rozmowy doszło na prośbę Blinkena, a obaj dyplomaci rozmawiali "w drodze". - Nie było negocjacji, spotkań i tak dalej - twierdziła Zacharowa.

