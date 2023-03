Papież Franciszek o wojnie: Każda jest porażką. Nie mogę wybrać jednej ze stron

W tym tygodniu na portalu CathoBel, który jest oficjalnym serwisem belgijskiego episkopatu, pojawił się wywiad z papieżem Franciszkiem. Niektóre z pytań dotyczyły wojny w Ukrainie. - Czy nie jest naiwnością sądzić, że pokój wciąż jest możliwy z takim agresorem jak Władimir Putin, który dokonał aneksji części regionów? Czy nie powinniśmy stawiać przeszkód na jego drodze? Jaka jest tutaj rola watykańskiej dyplomacji? - pytał dziennikarz Emmanuel van Lierde.

Papież Franciszek: Potępiony musi zostać przemysł zbrojeniowy

W odpowiedzi Franciszek przekonywał, że Watykan od samego początku "wziął sobie do serca" konflikt w Ukrainie. - Od początku do chwili obecnej Watykan jest w sercu wydarzeń. Kilku kardynałów było w Ukrainie. Kardynał Konrad Krajewski był tam sześć razy, by pomóc Ukraińcom - podkreślał papież.

Jak dodał Franciszek, wojna w Ukrainie jest "ogromnym okrucieństwem". Mówił też o brutalności najemników i torturowaniu ukraińskich dzieci. - Cierpienie jest ogromne. Pamiętam, jak moi rodzice mówili mi, że "wojna to szaleństwo". Nie ma innej definicji - powiedział. Dalej zasugerował, że wobec wojny w Ukrainie mamy tak wiele współczucia, ponieważ "dzieje się blisko naszego domu". Jak dodał, świat poświęca mniej uwagi konfliktom w Mjanmie, Syrii czy Jemenie.

Papież o nieruchomości za 300 mln euro. "Tak, uprawiam politykę"

- Innymi słowy, świat istotnie jest w stanie wojny. Wobec tego rzeczą, która musi zostać potępiona, jest wielki przemysł zbrojeniowy - mówił. Później papież oddał się ogólnym rozważaniom na temat wojny.

Jak podkreślił, "każda wojna jest porażką, ale my się nie uczymy". - To się zaczęło od Kaina i Abla i nadal trwa. Dla mnie to jest bardzo, bardzo bolesne i nie mogę wybrać strony. Wojna jest zła sama w sobie - powiedział.

Wojna w Ukrainie. Papież Franciszek mówił o "szczekaniu NATO"

W ciągu ostatniego roku Franciszek był wielokrotnie krytykowany za swój stosunek wobec wojny w Ukrainie. Papież unika jednoznacznego potępienia Rosji jako agresora.

W maju "Corriere della Sera" opublikował wywiad, w którym Franciszek stwierdził, że "być może szczekanie NATO pod drzwiami Rosji" doprowadziło do tego, że Władimir Putin rozpoczął wojnę w Ukrainie. Wówczas protestowało m.in. ukraińskie MSZ.

Franciszek nie nazywa bestii bestią. Teolog: Żyruje poczynania Cyryla

W listopadzie bardziej stanowczo na temat Rosji papież wypowiedział się na łamach miesięcznika "America".

- Kiedy mówię o Ukrainie, mówię o narodzie, który jest męczennikiem. Jeśli masz lud męczenników, masz kogoś, kto go męczy. Kiedy mówię o Ukrainie, mówię o okrucieństwie [...]. Ogólnie rzecz biorąc, najokrutniejsi są być może ci, którzy są z Rosji, ale nie są z rosyjskiej tradycji, tacy jak Czeczeni, Buriaci i tak dalej. Z pewnością tym, który dokonuje inwazji, jest państwo rosyjskie. To bardzo jasne. Czasami staram się nie precyzować, aby nie urazić i raczej potępić w ogóle, chociaż dobrze wiadomo, kogo potępiam. Nie jest konieczne, abym umieszczał imię i nazwisko - mówił.

