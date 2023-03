Fikcyjny kraj na obradach ONZ. "Stworzył" go guru oskarżony o gwałt. Jest reakcja

Jak przekazali dziennikarze BBC, przedstawiciele "Stanów Zjednoczonych Kailasy" (USK) wzięli udział w dwóch spotkaniach ONZ w Genewie. Pierwsze z nich miało miejsce 22 lutego i było to forum Komitetu ONZ ds. Eliminacji Dyskryminacji Kobiet (CEDAW). Drugie odbyło się 24 lutego i były to obrady Komitetu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych ONZ (CESCR).

tany Zjednoczone Kailasy to fikcyjne państwo, ale jego "przedstawiciele" zabrali głos na forum ONZ

Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że "Stany Zjednoczone Kailasy" to fikcyjne państwo. Oficer medialna w Biurze Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Praw Człowieka Vivian Kwok przekazała, że były to publiczne i otwarte dla wszystkich dyskusje. Zgłoszenia przedstawicieli USK nie zostały jednak uwzględnione w raporcie po spotkaniach, ponieważ ich stanowiska "były nieistotne dla tematu ogólnej dyskusji" - tłumaczy rzeczniczka z ONZ.

Wystąpienia "przedstawicieli" USK, w tym "stałej ambasadorki Stanów Zjednoczonych Kailasy", znalazły się na pierwszych stronach gazet w Indiach. Vijayapriya Nithyananda mówiła m.in., że USK to "pierwsze suwerenne państwo dla Hindusów", które "odniosło sukces w zakresie zrównoważonego rozwoju", ponieważ "papież hinduizmu" nieodpłatnie zapewnił wszystkim obywatelom schronienie, żywność i opiekę medyczną. Na forum ONZ pytała, jakie środki można zastosować, aby powstrzymać "prześladowania" mieszkańców USK. Rząd Indii na razie nie odniósł się do tej sprawy.

Kim jest Nithyananda? Uciekł z Indii, gdy został postawiony w stan oskarżenia po gwałcie na uczennicy

Wspomniany "papież hinduizmu" to guru Nithyananda. W 2010 roku mężczyzna ten został oskarżony przez uczennicę o gwałt, jednak po krótkim aresztowaniu i po opłaceniu kaucji wyszedł na wolność. W stan oskarżenia sąd w Indiach postawił go jednak dopiero w 2018 roku, a w 2019 roku Nithyananda uciekł z kraju. Kilka dni przed ucieczką funkcjonariusze policji złożyli osobne zawiadomienie dotyczące porwania i przetrzymywania dzieci w założonej przez niego pustelni w Gudźarat.

Do tej pory nie wiadomo, gdzie uciekł. W 2019 roku oświadczył jednak, że rzekomo kupił wyspę u wybrzeży Ekwadoru i założył nowy kraj o nazwie Kailasa - na cześć góry w Himalajach, która jest uznawana za siedzibę boga Śiwy. Ekwador zaprzeczył tym informacjom i zapewnił, że Nithyananda nie otrzymał azylu ani innego wsparcia w kraju. Nagrania z jego "kazań" są publikowane w mediach społecznościowych, chociaż sam mężczyzna nie pokazuje się publiczne od dnia ucieczki.

W 2022 roku "The Guardian" informował, że przedstawiciele Kailasy bawili się na imprezie Diwali w Wielkiej Brytanii, na której mieli pojawić się także dwaj konserwatywni politycy. "Ambasadorzy USK" mają też działać w Kanadzie i na Karaibach. USK ma zrzeszać rzekomo dwa miliardy praktykujących Hindusów. Kailasa ma też "swoją" flagę, godło, bank i paszporty.