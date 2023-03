Rosja. Incydent w obwodzie briańskim. Nasz dziennikarz o największym ryzyku dla Ukrainy

"Słów kilka o dywersji/prowokacji, czy co to było, co się właśnie stało i wywołuje zalew bombastycznych doniesień. Czyli tradycyjnie: ludzie, spokojniej" - pisze na Twitterze Maciej Kucharczyk, dziennikarz Gazeta.pl.

Rosja. Incydent w obwodzie briańskim. "Wiele wskazuje na rosyjskich ochotników"

"Wiele wskazuje na to, że mamy do czynienia autentycznie z rosyjskimi ochotnikami walczącymi po stronie Ukrainy. Rys nacjonalistyczny, korzenie w ruchu Azowa, od lata 2022 mają swój 'korpus'. Dlaczego to zrobili? Prywatna inicjatywa, bo im się nudziło na granicy? Są kretami FSB? W uzgodnieniu z ukraińskimi służbami (które jak wiadomo, ślą dywersantów do Rosji, ale nie celem cykania fotek i kręcenia filmików w biały dzień)? Nie wiem" - pisze Kucharczyk.

Caryca Kabajewa. "Kochanka Putina" zamieszkała w złotej klatce

"I co z tego? Rosja ogłosi wojnę, bo kilku gostków przeszło przez granicę? Może. Głupsze były preteksty wojen w przeszłości. No ale co to zmieni? Atomówki na Kijów nie polecą. Więcej nieużytych środków prowadzenia wojny Rosja nie ma. Nazwanie wojny wojną miałoby największe znaczenie wewnętrzne dla Rosji. Propaganda plus prawo stanu wojny, ułatwiające mobilizację potencjału państwa. Tylko i tak już tyle tego prawa pozmieniali w ostatnim roku, że różnicy wielkiej nie będzie" - dodaje Kucharczyk.

"Największe ryzyko dla Ukrainy widzę takie, że Rosjanie będą to propagandowo wykorzystywać na arenie międzynarodowej, starając się przypiąć Ukraińcom łatkę agresorów, co padnie w wielu miejscach na bardzo podatny grunt. 'Ukraińcy eskalują! Wojna światowa!'. I ostatni mój wniosek: Ochrona granicy rosyjskiej to kabaret i wioska potiomkinowska. Jak cały ten kraj. Po roku wojny kilku gostków w biały dzień przeszło granicę, wmaszerowało do przygranicznej wioski, musiało tam chwilę posiedzieć, poszli sobie a reakcji żadnej" - podsumował dziennikarz Gazeta.pl.

Rosja. Incydent w obwodzie briańskim. Doradca Wołodymyra Zełenskiego o "prowokacji"

Jak przekazały rosyjskie propaństwowe media, w czwartek 2 marca w graniczącym z Ukrainą obwodzie briańskim miało dojść do walk z "grupą ukraińskich sabotażystów". Rosyjska agencja TASS poinformowała, że atak objął dwie wioski, z czego w jednej z nich "wzięto miejscowych jako zakładników". Władze regionalne nie potwierdziły tych doniesień.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow przekazał, że Władimir Putin "został poinformowany" o sytuacji w obwodzie briańskim. Wskazał także, że atak "ukraińskich bojowników" ma charakter "ataku terrorystycznego", a rosyjskie służby "podejmują działania mające na celu zniszczenie terrorystów".

Początkowo rosyjskie media podawały, że w związku ze zdarzeniem Władimir Putin zwołał pilne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa. Rzecznik Kremla przekazał jednak, że posiedzenie odbędzie się w piątek 3 marca, a nie w czwartek. Jak dodał, rosyjski dyktator "stale otrzymuje raporty od szefów organów ścigania w związku z atakiem ukraińskich bojowników w obwodzie briańskim". Więcej na ten temat w poniższym materiale.

Atak na terytorium Rosji? Ukraina komentuje

Doradca szefa Kancelarii Prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak nazwał doniesienia o ukraińskich grupach dywersyjnych w Rosji "klasyczną celową prowokacją".

"Narracja o ukraińskich grupach dywersyjnych w Rosji to klasyczna prowokacja. Jest ona całkowicie celowa. Rosja chce przestraszyć własny naród, aby usprawiedliwić atak na inny kraj i rosnącą biedę w roku wojny. Tymczasem ruch partyzancki w Rosji staje się silniejszy i bardziej agresywny. Bójcie się swoich partyzantów" - napisał na swoim profilu społecznościowym Mychajło Podolak.

Wydarzenia w obwodzie briańskim skomentował także w portalu Suspline Andrij Jusow z Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy. Według niego doszło tam do konfrontacji między rosyjskimi obywatelami.

- Tak zwana Federacja Rosyjska jest całkowicie niestabilnym tworem z olbrzymią liczbą wewnętrznych konfliktów - na tle etnicznym, społecznym, politycznym - powiedział. Jak dodał, istnieją przesłanki, które wskazują na "konfrontację w samym środku Federacji Rosyjskiej między obywatelami Rosji". - To pokazuje, że naród rosyjski zaczyna się budzić przeciwko krwawej dyktaturze Putina - powiedział Jusow.