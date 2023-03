Plan Władimira Putina na przewrót w Mołdawii. Norweskie media ujawniają szczegóły

Zobacz wideo Chiny wspierają zbrojnie i wywiadowczo Rosję? Dr Przychodniak: Myślę, że tak

14 lutego, czyli dwa dni przed meczem Sheriffa z Partizanem w Kiszyniowie, mołdawska federacja piłkarska podjęła decyzję, że spotkanie zostanie rozegrane przy zamkniętych trybunach. Domagały się tego tajne służby Mołdawii (SIS).

Wcześniej prezydentka Maia Sandu mówiła o planach Kremla na przejęcie kontroli nad krajem. Jak podkreśliła, SIS otrzymało od ukraińskich służb dokumenty ujawniające plan Rosji. - Ten plan to wprowadzenie separatystów z wojskowym doświadczeniem, którzy zainicjują przemoc, zaatakują państwowe urzędy i instytucje, wezmą zakładników. Ich celem jest zmiana władzy politycznej w Kiszyniowie - podkreśliła.

Zresztą nie tylko prezydentka mówiła o planowanym przez Moskwę przewrocie. Mołdawski parlamentarzysta Adrian Cheptonar zaznaczył, że "wyszkoleni weterani" wraz z grupą Serbów mieli w czasie meczu i po nim wywołać zamieszki w stolicy.

Do przewrotu mieli zostać wykorzystani również Czeczeni Ramzana Kadyrowa

Ołeksij Daniłow, sekretarza ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa i Obrony, przekazał z kolei, że grupa Czeczenów, która pojechała do Turcji, aby pomóc w akcji ratunkowej po trzęsieniu ziemi, w drodze powrotnej miała zatrzymać się w Kiszyniowie i już nie wracać do Rosji. - Znamy ich nazwiska, obserwujemy tych ludzi - powiedział.

Jak podkreślają dziennikarze śledczy norweskiego magazynu Josimar, Sheriff jest klubem z Tyraspolu, największego miasta samozwańczego Naddniestrza. Zakładany przez członków KGB, jest silnie powiązany z Rosją. Jednak mecze Sheriff rozgrywa w Kiszyniowie, ponieważ UEFA nie zgadza się, aby jakiekolwiek spotkania odbywały się w Naddniestrzu, czyli nieuznawanym na arenie międzynarodowej parapaństwie.

Kremlowi nie podoba się rząd w Kiszyniowie, dlatego o działanie poprosił swoich sojuszników w Mołdawii, czyli partię Ilana Szora, która zorganizowała antyrządowe protesty. O jednym z nich pisaliśmy kilka dni temu:

W plan Putina zamieszana była Grupa Wagnera

Josimar podkreśla, że pierwszych 12 obywateli Serbii miała przyjechać do mołdawskiej stolicy już trzy dni przed meczem. Magazyn zaznacza, że rzadko się zdarza, aby zorganizowana grupa przyjeżdżała tyle dni przed meczem, tym bardziej że Kiszyniów nie jest najbardziej pożądanym kierunkiem dla turystów. Grupie tej odmówiono wjazdu do kraju. Jak się okazało, przynajmniej sześciu z nich było członkami promoskiewskiej, ekstremistycznej grupy Narodna Patrola. Jeden z jej liderów Damnjan Kneżewić oskarżany jest o to, że należy do Grupy Wagnera i rekrutuje do niej najemników.

Nie wpuszczono też kolejnej grupy, która próbowała dostać się do Kiszyniowa przez Bukareszt. Jednak Mołdawia z powodów zagrożenia bezpieczeństwa na trzy godziny zamknęła przestrzeń powietrzną. Chodziło o tajemniczy obiekt, który krążył na krajem i który posłużył za pretekst, aby grupy tej nie wpuszczać. Adrian Cheptonar nazwał później tych "kibiców" "agentami Kremla, obywatelami Rosji, planującymi dostać się do Mołdawii ze sfałszowanymi dokumentami identyfikacyjnymi Serbii, Białorusi i Czarnogóry". Norweski magazyn przypomina, że jeden z agentów rosyjskiego wywiad, którzy próbowali otruć Siergieja Skripala i jego córkę w Anglii, legitymował się podrobionym mołdawskim paszportem na nazwisko Nicolae Popa. Oznacza to, że Rosja już w przeszłości wysyłała prowokatorów czy trucicieli ze sfałszowanymi dokumentami.

Wobec tego "Ministerstwo Spraw Wewnętrznych podjęło decyzję o zakazie wjazdu do Mołdawii obywatelom Serbii, Czarnogóry, Białorusi i Federacji Rosyjskiej, chyba że zamierzają oni zawrzeć związek małżeński z obywatelem Mołdawii, muszą uczestniczyć w pogrzebie krewnego lub otrzymać leczenie w Kiszyniowie, którego żaden inny kraj nie byłby skłonny zaoferować". Dwa tygodnie po meczu Sheriffa z Partizanem zakaz wciąż obowiązuje.

Na stadion w trakcie meczu wpuszczono tylko dziennikarzy, działaczy i gości Partizana. Podczas spotkania rewanżowego w Belgradzie powiewały rosyjskie flagi.

W ostatnich dniach wiceszef NATO stwierdził, że Rosja nie zaatakuje Mołdawii, ale będzie prowadziła przeciwko niej wojnę hybrydową. - Prawdziwą perspektywą dla Mołdawii jest przyłączenie się do Zachodu. Rosja o tym wie i wciąż próbuje to blokować - powiedział Mircea Geoana.

Jak dodał, Moskwa robi to "nie siłą militarną", ponieważ "obecnie nie jest wystarczająco liczna". - Rosja nie jest zdolna do zajęcia Odessy, a następnie dotarcia w kierunku Naddniestrza - zaznaczył, dodając, że "nie postrzega ryzyka czysto wojskowego". - Ale Rosja rozpętała w Mołdawii to, co próbowała zrobić w 2006 roku w Czarnogórze. Próbuje wykorzystać swój cały arsenał wojny hybrydowej - podkreślił Mircea Geoana.

Wiceszef NATO stwierdził, że działania, które w przypadku Mołdawii będzie podejmowała Moskwa to m.in. zastraszanie, wewnętrzne działania destabilizujące, wywołanie chaosu czy ataki cybernetyczne.

