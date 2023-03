Natalia Thiebaud Kondratiewa zmarła w rocznicę rosyjskiej inwazji na Ukrainę (24 lutego). Lekarka była szefową zespołu, który w 2015 r. i 2019 r. przyjmował porody dzieci Władimira Putina i jego domniemanej kochanki Aliny Kabajewej.

Rosja. Kondratiewa w strefie VIP

Natalia Thiebaud Kondratiewa mieszkała w Szwajcarii. 9 maja 2019 r. wraz z neonatalożką Petrą Cateriną Marią Donati-Genet i pielęgniarką Stellą Ghizelu pojawiła się na Placu Czerwonym. Brała udział w defiladzie z okazji zwycięstwa ZSRR nad Niemcami w "Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej".

"Jak to się stało, że szwajcarscy lekarze, którzy przybyli do Moskwy na kilka dni, znaleźli się w strefie dla VIP-ów, zamkniętej dla osób z zewnątrz? Odpowiedź na to pytanie jest dość prosta. Te Szwajcarki miały ważne i tajemne zasługi wobec rosyjskiego przywództwa. Były osobistymi położnymi i lekarkami Kabajewej, które asystowały przy narodzinach jej dzieci" - napisał (we wtorek) 28 lutego niezależny serwis Projekt.

Kobiety pracowały w Clinica Sant'Anna w Lugano, gdzie Alina Kabajewa miała rodzić w 2015 roku.

Natalia Thiebaud Kondratiewa była pod opieką onkologów

W nekrologu Natalii Thiebaud Kondratiewej nie pojawiła się informacja o przyczynie jej śmierci. Wiadomo jedynie, że była pod opieką onkologiczną. Została skremowana 25 lutego. Żyła 63 lata.

Według spekulacji Władimir Putin jest ojcem czwórki dzieci Aliny Kabajewej. Oficjalnie dyktator ma dwie córki - Marinę i Katerinę - z których matką Ludmiłą rozwiódł się w 2013 roku.

