Żołnierze apelowali do Putina. "Grożą nam śmiercią". Zostali wysłani na front do Awdijiwki

Profil "Ludzie Bajkału" na Telegramie opisał historię grupy zmobilizowanych żołnierzy z Irkucka. Rekruci trzykrotnie zwracali się do Władimira Putina z prośbą o przeniesienie ich z linii frontu do obrony terytorialnej.

Rosyjscy rekrucie trzykrotnie apelowali do Putina o pomoc. "Zbrodnicze rozkazy"

Irkuccy wojskowi z pułku nr 1439 nagrali filmy do Władimira Putina na początku i pod koniec lutego. Apelowali w nich do Putina i rosyjskich władz o przeniesienie do innej jednostki, skarżąc na "bezprawne i zbrodnicze rozkazy dowództwa", które wysyła ich "na rzeź".

- Dowództwo nie dba o nasze życie... Po raz szósty zapełnia (swoje szeregi - red.) nowymi rekrutami. Prosimy o pomoc. Nie ma dokąd się zwrócić - mówili żołnierze na nagraniu, prosząc o "rozprawienie się z bezprawnymi i zbrodniczymi rozkazami dowództwa".

- Dowództwo mówi wprost, że jesteśmy zbędni (...) Strzelają z karabinów maszynowych do naszych rekrutów, ponieważ (ci - red.) odmawiają pójścia do jednostek szturmowych - skarżył się jeden z mężczyzn.

Wojskowi wystosowali także pismo do Naczelnej Prokuratury Wojskowej. "Kiedy nie mamy możliwości wykonania rozkazu, grożą nam śmiercią. Przykład: 'Pójdziesz pod artykuł za dezercję, będziesz miał kłopoty z biurem komendanta i żandarmerią wojskową,(...) wyślemy was do ofensywy, z której już nie wrócicie'" - napisali. Żołnierze stwierdzili także, że ewakuowane są tylko osoby z niewielkimi obrażeniami. Polegli na froncie zostają natomiast oznaczeni jako zaginieni.



Mobilizacja w Rosji. "Dziś prawnie nikt z tych kadr nie żyje"

Żołnierzom miano ostatecznie obiecać, że zostaną przeniesieni do obrony terytorialnej, zamiast tego trafili jednak na front. Dziennikarka "Ludzi Bajkału" rozmawiała z jednym z mężczyzn. - Teraz muszą zablokować drogę do Awdijiwki - powiedziała i zacytowała jego słowa: "Atak wygląda tak: po prostu czołgamy się przez pole, a oni strzelają do nas z moździerzy".

"Już 8 lutego opublikowaliśmy apel osób zmobilizowanych z innej brygady tego samego batalionu. Dziś prawie nikt z tych kadr nie żyje, mówią ci zmobilizowani" - czytamy we wpisie z 26 lutego.

Do nagrań odniósł się także gubernator regionu Irkucka Igor Kobzew. - W związku z wiadomością wideo nagraną przez naszych zmobilizowanych chłopaków z pułku 1439, zwróciłem się o wyjaśnienia do prokuratury wojskowej Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej - powiedział i stwierdził, że "trzyma sytuację pod kontrolą". 1 marca żołnierze mieli zostać jednak wysłani do szturmu w rejonie Awdijiwki. "Nic się nie zmieniło, chociaż byliśmy pełni nadziei" - cytuje profil jednego z rekrutów.

