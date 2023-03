Katastrofa kolejowa w Grecji. Minister transportu podał się do dymisji

Grecki minister transportu Kostas Karamanlis podał się do dymisji po tragicznym zderzeniu pociągów, w którym zginęło co najmniej 36 osób. W oświadczeniu przekazał, że rezygnacja jest jego obowiązkiem i "minimum, co może zrobić, aby uczcić pamięć ofiar".

