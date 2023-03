Na profilu Biełsat na Twitterze pojawiło się nagranie, które pokazuje uczestnika antyrządowego protestu w Mołdawii. Wideo powstało we wtorek 28 lutego, gdy w stolicy kraju - Kiszyniowie - miała miejsce manifestacja, w której udział wzięły tysiące osób. Protest został zorganizowany z inicjatywy prorosyjskiej partii Szor. Jak się jednak okazuje, nie wszystkie obecne na demonstracji osoby pochodzą z Mołdawii, a więc nie powinny w ogóle brać udziału w tym wydarzeniu.

REKLAMA

Zobacz wideo Natalia Gavrilita, premierka Mołdawii, o ryzyku rozszerzenia wojny. Ostrzegawczo?

Protesty w Mołdawii są prorosyjskie czy rosyjskie? "Przecież to Mołdawia. Ja nie jestem stąd"

Jak relacjonowali na Twitterze mołdawscy dziennikarze, partia Szor, specjalnie na wiec rządowy, zorganizowała przejazdy dla setek, a nawet tysięcy ludzi do stolicy kraju. Biełsat pokazał nagranie, na którym widać, że nie zawsze byli to obywatele Mołdawii.

"Rozmowa dziennikarza z protestującym.

Protestujący: Nie rozumiem w waszym języku.

Dziennikarz: Jakim języku?

Protestujący: No po mołdawsku, przecież to Mołdawia. (...) Ja nie jestem stąd.

Dziennikarz: A skąd?

Protestujący: Z Rosji" - czytamy we wpisie Biełsatu. Wiadomo, że protestujący w Mołdawii Rosjanin miał 21 lat.

Przebieg protestu relacjonowano w mediach społecznościowych. 28 lutego tysiące osób zablokowało ulice w centrum Kiszyniowa. Oficjalnie powodem manifestacji była chęć "zademonstrowania sprzeciwu wobec zaangażowania w pomoc Ukrainie", która rok temu została zaatakowana przez agresora z Moskwy. Uczestnicy demonstracji skandowali "Rosja, Rosja", "Precz z dyktaturą!" (odnośnie demokratycznie wybranego rządu Mołdawii) i nieśli tabliczki z hasłami "Dzisiaj Mołdawianie już nie milczą. Chcemy pokoju". Wzywali też prezydentkę Maię Sandu do złożenia dymisji. W pewnym momencie między manifestującymi doszło do przepychanek.

Jak podaje AP, protest miał zostać zorganizowany "oddolnie" przez grupę Ruch dla Ludu, która jest wspierana przez członków prorosyjskiej partii Szor - która ma zaledwie sześć miejsc w 101-osobowym parlamencie Mołdawii. Lider partii, 35-letni oligarcha Ilan Sor, który jest objęty sankcjami USA za wspieranie rosyjskich interesów i ukrywa się w Izraelu przed mołdawską prokuraturą, od kilku miesięcy organizuje działania, których celem jest eskalacja napięcia w stolicy kraju.

Przeczytaj więcej aktualnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

Mołdawia. Antyrządowe protesty w stolicy. Przewodzi im prorosyjska partia

13 lutego Maia Sandu wystąpiła z oświadczeniem, w którym oznajmiła, że Rosja ma przygotowane plany obalenia rządu Mołdawii i podporządkowania sobie władz tak, by uniemożliwić Mołdawii wejście do Unii Europejskiej. Jak dodała, Moskwa opiera się między innymi na "grupach przestępczych, takich jak partia Szor".

Wiceszef NATO: Rosja nie zaatakuje Mołdawii, ale wypowie jej wojnę