"Błazen Putina" porównał Rosjanki do grzybni. "Ich siłą jest zdolność do rodzenia dzieci"

Nazywany "błaznem Władimira Putina", aktor Iwan Ochłobystin, wypowiedział się publicznie na temat roli rosyjskich kobiet w społeczeństwie. Jak przekonywał, jest nią oczywiście rodzenie dzieci. Następnie "skomplementował" Rosjanki, porównując je do "grzybni".

Fragment nagrania z wypowiedzi Iwana Ochłobystina udostępnił na Twitterze ukraiński polityk Anton Heraszczenko.

- Siłą rosyjskich kobiet jest ich zdolność do rodzenia dzieci i ich naturalna zdolność do odbudowy organizmu. Kobieta jest jak grzybnia rozprzestrzeniająca życie dookoła. A do tego trzeba wspomnieć nieporównywalną siłę psychiczną naszych kobiet - zachwycał się Ochłobystin.

Jak dodał "błazen Putina", Rosjanki "swoją siłę czerpią ze służby wobec idei, w które wierzą".

Kim jest "błazen Putina"? Ochłobystin gra w propagandowych serialach i nienawidzi gejów

Iwan Ochłobystin jest jednym z czołowych aktorów grających w rosyjskich serialach produkowanych przez propagandową telewizję państwową.

Wcześniej Ochłobystin publicznie poruszał także temat wojny w Ukrainie, której nie nazwał oczywiście wojną. - Zachód wybrał diabła, a Rosja Boga - mówił wówczas. W skandaliczny sposób wypowiadał się także o gejach, mówiąc, że "należy pozbawić ich prawa wyborczego" i "żywcem palić w piecach".

Rosyjska propaganda w natarciu. Żaryn alarmuje o próbach zdyskredytowania Polski

Nie słabną rosyjskie próby zdyskredytowania Polski na arenie międzynarodowej poprzez przypisywanie Rzeczpospolitej rzekomo agresywnych planów wobec sąsiadów - poinformował w środę pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP Stanisław Żaryn.

Tym razem gen. Andriej Gurułow uznał, że wzmacnianie potencjału obronnego Sił Zbrojnych RP oraz rzekome planowane "tworzenie grup uderzeniowych" zagraża Rosji. Dodał, że polska armia stanie się "drugim Echelonem NATO", w przypadku upadku Kijowa.

"Gurułow buduje kolejny etap operacji przeciwko Polsce. Bazując na kłamstwach dotyczących rzekomych planów Polski, wzywa on rosyjskie Siły Zbrojne do 'wzmocnienia ochrony Kaliningradu i Białorusi', przekonując, że to te tereny są zagrożone przez Polskę"- napisał Żaryn.

Rosjanie stale starają się wykazać, że Polska ma ukryte zamiary wobec Ukrainy, zagraża suwerenności i integralności terytorialnej Białorusi, a także Rosji. Jak podkreślał Żaryn, celem tych działań jest m.in. dyskredytacja Polski na arenie międzynarodowej.

Kłamstwa dotyczące rzekomych planów Polski są również wykorzystywane przez propagandę Rosji do uzasadniania wojny przeciwko Ukrainie. Putin kilkakrotnie stwierdzał, że "Rosja może być gwarantem dla Ukrainy" i obrońcą przed "agresywną Polską".