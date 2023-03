Rosja straciła w Ukrainie najwięcej wojskowych od czasu II wojny światowej?

Według Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych (CSIS) "Rosja prawdopodobnie poniosła więcej ofiar bojowych w Ukrainie w pierwszym roku wojny niż we wszystkich wojnach od II wojny światowej łącznie". Takie wnioski zostały przedstawione w opublikowanym w poniedziałek (27 lutego) raporcie.

Raport CSIS: Rosja prawdopodobnie straciła w Ukrainie najwięcej żołnierzy od czasu II wojny światowej

Według analizy CSIS średnia liczba rosyjskich żołnierzy tracących życie na froncie w ciągu miesiąca jest co najmniej 25 razy większa niż liczba zabitych w ciągu miesiąca w wojnie rosyjskiej Czeczenii i 35 razy większa niż liczba zabijanych miesięcznie w wojnie Związku Radzieckiego w Afganistanie.

Centrum szacuje, że między lutym 2022 a lutym 2023 roku w Ukrainie zginęło od 60 do 70 tys. Rosjan. "Szacunki te obejmują regularnych rosyjskich żołnierzy z rosyjskich sił zbrojnych, Rosgwardii, Federalnej Służby Bezpieczeństwa i Federalnej Służby Straży; bojowników z prorosyjskich bojówek, takich jak Doniecka Milicja Ludowa i Ługańska Milicja Ludowa, oraz kontrahentów z takich prywatnych firm wojskowych, jak Grupa Wagnera" - czytamy. Całkowite straty, obejmujące nie tylko zabitych, ale i rannych czy zaginionych, mają natomiast oscylować, według szacunków CSIS, między 200 tys. a 250 tys. ludzi.

Podobne szacunki przedstawiło także Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii, które w połowie lutego poinformowało, że podczas wojny w Ukrainie rosyjskie "siły paramilitarne straciły od 40 tys. do 60 tys. żołnierzy i ponieśli do 200 tys. ofiar, (uwzględniając - red.) żołnierzy zabitych lub rannych w akcji" - cytował "The Wall Street Journal". Ostatni raz, gdy rosyjski resort obrony odniósł się do liczby ofiar na froncie, miał natomiast miejsce we wrześniu ubiegłego roku. Wówczas podawano, że w walkach zginęło rzekomo 5 937 żołnierzy - przytacza "The Moscow Times".



Wojna w Ukrainie. Miesięcznie na froncie ginęło ok. 5 tys. Rosjan

Jak czytamy, w wojnie rosyjskiej w Czeczenii ginęło średnio od 95 do 185 żołnierzy miesięcznie, ofiary ponoszone w Afganistanie oscylowały natomiast średnio od 130 do 145 żołnierzy miesięcznie. Tymczasem w pierwszym roku wojny w Ukrainie ginęło średnio 5 tys. do 5,8 tys. rosyjskich wojskowych miesięcznie. "Władimir Putin był jak dotąd skłonny zaakceptować dużą liczbę ofiar śmiertelnych i rannych w Rosji, poniósł też ograniczone reperkusje polityczne. Ale nie jest jasne, czy będzie mógł to robić już zawsze" - stwierdza CSIS.

Centrum podkreśla także, że choć podczas II wojny światowej zginęło od 8 do 11 milionów rosyjskich wojskowych i kolejne 14 milionów cywilów, ciężko porównać to do obecnej sytuacji. "Rosja jest obecnie agresorem w Ukrainie, jest zaangażowana w wojnę z wyboru przeciwko krajowi, który nie stanowi znaczącego zagrożenia dla przetrwania Rosji" - czytamy.

