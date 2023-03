Katastrofa kolejowa w Grecji. Zatrzymano zawiadowcę stacji w Larisie. Są zarzuty

Zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci oraz ciężkiego uszkodzenia ciała przez zaniedbanie usłyszał zawiadowca stacji z miasta Larisa w środkowej Grecji. To właśnie w pobliżu tej miejscowości w nocy z wtorku na środę doszło do zderzenia dwóch pociągów. Zginęło co najmniej 36 osób.

